Boeing trúng gói thầu chiến đấu cơ lịch sử

Theo chuyên san quân sự The War Zone, F-47 do Boeing phát triển là chiến đấu cơ trung tâm trong chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ kế tiếp (NGAD) mà Mỹ xây dựng, bao gồm các máy bay không người lái và nhiều hệ thống liên quan khác. F-47 sẽ thay thế cho dòng máy bay tàng hình F-22 Raptor do Lockheed Martin sản xuất.

Ảnh đồ họa chiến đấu cơ thế hệ 6 F-47 Ảnh: Không quân Mỹ

Tổng thống Trump cho biết chương trình F-47 đã được phát triển trong một thời gian dài và thiết kế của Boeing được lựa chọn sau cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các công ty hàng không hàng đầu của Mỹ. Theo The War Zone, Northrop Grumman từ bỏ cuộc đua vào năm 2023 để tập trung cho các chương trình khác nên Boeing và Lockheed Martin đã cạnh tranh cho đến nay.

Theo hé lộ của Tổng thống Trump, F-47 nằm ở đẳng cấp khác so với bất kỳ chiến đấu cơ nào khác trên thế giới với tính năng tàng hình tiên tiến nhất, khả năng cơ động cao và tốc độ trên Mach 2 (2.450 km/giờ). Ông nói rằng mẫu thử nghiệm của F-47 đã bay trong gần 5 năm qua và cơ sở sản xuất đã gần hoàn thiện. Ông Trump hy vọng Boeing sẽ sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ này trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1.2029. Nhà lãnh đạo không tiết lộ giá máy bay nhưng cho hay sẽ có phiên bản xuất khẩu với năng lực kém hơn bản nội địa. Mỹ chưa từng xuất khẩu F-22 vì những công nghệ nhạy cảm của dòng máy bay này.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Allvin cho hay F-47 có giá rẻ hơn so với F-22 nhưng sẽ phù hợp hơn để đối phó các mối đe dọa tương lai. Vị tướng cho biết F-47 có tầm bay xa hơn đáng kể, tàng hình tốt hơn và dễ hỗ trợ hơn. Ngoài ra, Không quân Mỹ sẽ mua nhiều F-47 hơn so với khoảng 180 chiếc F-22 hiện có.

Đây là chiến thắng lớn dành cho Boeing trong bối cảnh công ty này gặp chật vật trong cả hai mảng kinh doanh thương mại lẫn quốc phòng. Hợp đồng thiết kế và phát triển sản xuất F-47 trị giá hơn 20 tỉ USD. Tuy nhiên, Boeing có thể sẽ nhận được những đơn hàng trị giá hàng trăm tỉ USD trong suốt vòng đời nhiều thập niên của chương trình.

Theo Reuters, giá cổ phiếu Boeing tăng 5% trong khi giá của Lockheed Martin giảm gần 7% sau công bố từ Nhà Trắng.