Bối rối khi quét mã QR ở metro

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ ngày 2.1, đơn vị vận hành tuyến metro số 1 TP.HCM chính thức áp dụng kiểm soát hành khách ra vào các nhà ga bằng mã QR hoặc thẻ Mastercard. Trước đó, người dân được tự do trải nghiệm metro mà không cần thực hiện thao tác quét mã tại các cổng soát vé.

Theo ghi nhận của người viết, trong những ngày đầu triển khai, nhiều hành khách tỏ ra lúng túng vì chưa quen với quy trình mới. Một số người không kịp tải ứng dụng HCMC METRO HURC, dẫn đến việc phải đứng chờ hoặc nhờ nhân viên hỗ trợ.

Trần Phương Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: "Mình chưa biết là phải tải ứng dụng mà đến nơi mới hay. Vậy là loay hoay tải về và đăng ký, hơi mất thời gian một chút. Hy vọng mình sẽ không trễ giờ làm thêm".

Sau khi tải xong ứng dụng HCMC Metro HURC, Phương Anh và các hành khách khác bấm vào "Go Metro" để nhận mã QR miễn phí. Sau đó, họ phải xếp thành một hàng dài để chờ nhân viên quét mã bằng máy theo hình thức thủ công.

Nhân viên nhà ga Nhà hát Thành phố nhiệt tình hỗ trợ một hành khách thao tác trên ứng dụng ẢNH: PHƯƠNG VY

Phương Anh cho biết cô gái dự tính sẽ mở thẻ mastercard vì thấy những người sử dụng thẻ thao tác nhanh hơn. Chỉ cần chạm thẻ hay điện thoại, đồng hồ thông minh đã tích hợp thẻ vào máy, cửa ra vào sẽ tự động bật ra. Đó là bước đi vào. Còn đến ga ra, Phương Anh lại phải xếp hàng để chờ quét mã thêm lần nữa.

Khách sử dụng thẻ mastercard được di chuyển vào bên trong nhanh hơn vì thiết bị đọc thẻ rất hiện đại ẢNH: PHƯƠNG VY

Nguyễn Ngọc Khánh An (18 tuổi), ngụ tại 61 đường 8, Trường Thọ, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết hiện tại metro đã vắng vẻ hơn so với ngày 1.1. Tuy nhiên, khi đến ga Nhà hát thành phố để đi trung tâm thương mại, An vẫn phải xếp hàng dài để đợi ra ga. Tại ga Bến Thành, tình trạng ùn tắc thậm chí còn kéo dài hơn.

Hành khách xếp hàng dài để chờ nhân viên quét mã thủ công trước khi rời khỏi ga Bến Thành ẢNH: PHƯƠNG VY

Dù phải chờ đợi, cô bạn cho biết các nhân viên tại ga rất nhiệt tình hỗ trợ, giúp hành khách xử lý nhanh các vấn đề như lỗi quét mã hoặc khó thao tác trên ứng dụng. "Các anh chị cực kỳ dễ thương. Họ hướng dẫn tận tình, còn giúp tụi mình ấn trên điện thoại khi thấy tụi mình loay hoay quá lâu", An kể.

Dự kiến sau chuyến trải nghiệm này, An và bạn bè sẽ rủ thêm nhiều người thử đi metro để cảm nhận sự hiện đại và tiện nghi của phương tiện giao thông công cộng mới này. Tuy nhiên, cô gái mong rằng hệ thống sẽ cải thiện tốc độ quét mã và giảm bớt tình trạng chờ đợi ở các cổng soát vé. "Để tránh trễ giờ, mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian đi metro sớm hơn, dành thêm thời gian trừ hao cho việc quét mã. Bên cạnh đó, ta cần chuẩn bị điện thoại có đủ pin, 5G... để dễ dàng truy cập ứng dụng", An chia sẻ.

Các ga khác cũng xảy ra tình trạng tương tự ẢNH: PHƯƠNG VY

Cô gái cũng nhận thấy rằng việc không sắp xếp thời gian hợp lý trước chuyến đi khiến vài hành khách phải vội vàng di chuyển. "Một số người tỏ ra khá mệt mỏi khi đứng chờ ở các cổng soát vé, nhất là vào giờ cao điểm. Nếu hệ thống cải thiện tốc độ quét mã và bổ sung thêm các hình thức thanh toán khác, tình trạng này sẽ được cải thiện đáng kể", An nói thêm.

Lê Ngọc Phú (29 tuổi), làm việc tại 72 Lê Thánh Tôn, Q.1 (TP.HCM), chia sẻ rằng anh thấy hơi mất thời gian chờ đợi tại các cổng soát vé, đặc biệt vào giờ cao điểm, khi sử dụng metro để di chuyển từ trung tâm thành phố về nhà.

"Tuy phải chờ hơi lâu, nhưng mình rất ấn tượng với sự phục vụ tận tình, chu đáo của các nhân viên. Họ hỗ trợ hành khách rất nhanh chóng và nhiệt tình. Tàu thì chạy êm, thời gian di chuyển giữa các ga cũng rất nhanh, giúp mình tiết kiệm được kha khá thời gian so với đi xe máy", anh Phú bày tỏ.

Nhân viên rất nhiệt tình hỗ trợ hành khách ẢNH: PHƯƠNG VY

Bên cạnh đó, Phú cũng đề xuất nên có thêm các phương án dự phòng như cung cấp vé giấy hoặc thẻ từ, chấp nhận thẻ Visa, căn cước công dân… để phòng trường hợp mã QR bị lỗi hoặc người dùng gặp khó khăn trong việc thao tác trên ứng dụng. "Giảm bớt thời gian chờ đợi tại các cổng soát vé không chỉ giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn mà còn nâng cao hiệu quả vận hành của metro", Phú nói thêm.

Hành khách mong muốn sẽ nhanh chóng có nhiều loại thẻ hơn để tránh tình trạng ùn tắc ẢNH: PHƯƠNG VY

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), từ ngày 10.1, khách hàng sẽ có thể sử dụng các loại thẻ visa, JCB, American Express, Union Pay và Napas để quét tại các cổng vào, cổng ra có gắn thiết bị đầu đọc. Thanh toán qua các loại thẻ này sẽ chính thức được áp dụng sau ngày 20.1.

"Mình nghĩ điều này giúp mở rộng thêm phương thức thanh toán, tạo sự thuận tiện cho hành khách, đặc biệt là những người chưa quen hoặc gặp khó khăn với ứng dụng mã QR", Phú bộc bạch.