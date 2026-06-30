Bội thực thông tin, thiếu vắng riêng tư: Samsung đang giải vấn đề này như thế nào?

Mỗi ngày, một người dùng smartphone trung bình nhận khoảng 46 - 63 thông báo, theo dữ liệu tổng hợp từ Business of Apps. Riêng tại Việt Nam, bức tranh về cuộc gọi rác còn đáng lo hơn: theo báo cáo năm 2025 của Truecaller, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia bị spam cuộc gọi nhiều nhất thế giới, với 68% cường độ spam được ghi nhận. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà thiết bị cầm tay vừa là công cụ năng suất, vừa là nguồn gốc của sự phân tâm liên tục. Samsung hiểu rõ điều đó, với Galaxy S26 Series, nhà sản xuất Hàn Quốc đang thiết kế lại cách người dùng tương tác với smartphone trong kỷ nguyên bội thực thông tin nhưng thiếu vắng quyền riêng tư.

Khi cuộc gọi không còn là gánh nặng

Một trong những tính năng được người dùng Samsung Galaxy S26 series sử dụng thường xuyên nhất là Autonomous Call Screen. Tay vì người dùng phải tự nhấc máy tất cả cuộc gọi từ số lạ để không bị bỏ lỡ những thông tin quan trọng, AI trên Galaxy S26 sẽ tự động trả lời, đặt câu hỏi với người gọi và hiển thị nội dung cuộc trò chuyện theo thời gian thực trên màn hình.

Autonomous Call Screen - AI tự động bắt máy, sàng lọc cuộc gọi, cảnh báo lừa đảo trên Samsung Galaxy S26

Người gọi đến sẽ nghe một giọng AI thông báo, đề nghị họ cho biết lý do liên hệ. Toàn bộ phản hồi được chuyển thành văn bản ngay lập tức, để người dùng đọc và quyết định: nhấc máy, bỏ qua, hay để AI xử lý tiếp.

Đây không phải "hộp thư thoại thế hệ mới" mà là một lớp lọc thông minh hoạt động theo thời gian thực. Hệ thống được tích hợp với Gemini, mô hình ngôn ngữ lớn của Google, cho phép AI nhận diện ngữ cảnh, phân biệt cuộc gọi từ doanh nghiệp hợp lệ, phân biệt số có khả năng spam, và thậm chí hiểu được sắc thái trong câu trả lời của người gọi.

Trong thực tế, tính năng này đặc biệt hữu ích khi người dùng đang họp, đang lái xe, hoặc đơn giản là không muốn bị làm phiền. AI Phone sẽ đảm bảo không bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng, nhưng cũng không bị gián đoạn bởi những cuộc gọi vô nghĩa.

Bài toán riêng tư trong kỷ nguyên kết nối

Vấn đề thứ hai mà Galaxy S26 giải quyết là quyền riêng tư trực quan. Trong thời đại bùng nổ kết nối, màn hình điện thoại dần trở thành "cánh cửa" thông tin mở toang với người lại ở nơi công cộng. Người dùng phải đọc tin nhắn riêng tư, xem tài liệu nội bộ, hay kiểm tra số dư tài khoản trong khi người ngồi cạnh có thể thấy mọi thứ.

Privacy Display đang là giải pháp cho nỗi lo này. Tính năng tích hợp bộ lọc phân cực vào chính tấm nền màn hình, tương tự miếng dán chống nhìn trộm nhưng linh hoạt và thông minh hơn nhiều. Khi bật tính năng chống nhìn trộm chủ động, màn hình chỉ hiển thị đầy đủ nội dung ở góc nhìn thẳng; nhìn từ góc nghiêng, màn hình tối đi đáng kể.

Thay vì yêu cầu người dùng mua thêm phụ kiện hoặc nhớ dán miếng lọc, Samsung tích hợp tính năng này vào phần cứng và cho phép điều chỉnh theo tình huống.

Và điều thú vị, mỗi tính năng mới trên Samsung Galaxy S26 không chỉ phục vụ nhu cầu quan trọng của người dùng mà khi đặt trong một bối cảnh rộng hơn, chúng còn đang giải những bài toán lớn hơn của xã hội. Samsung hiểu rằng smartphone hiện đại tạo ra nhiều vấn đề mà chính nó phải giải quyết.

Quá tải thông tin không phải vấn đề mới, nhưng cách tiếp cận thường thấy là thêm tính năng, thêm thông báo, thêm lớp quản lý. Samsung Galaxy S26 đi theo hướng ngược lại: tự động hóa những gì có thể tự động hóa và giảm thiểu quyết định không cần thiết của người dùng.

Quyền riêng tư cũng không phải chủ đề mới trong ngành công nghệ. Nhưng phần lớn các giải pháp hiện tại là phần mềm, mã hóa, cài đặt quyền truy cập. Privacy Display là ví dụ hiếm gặp của quyền riêng tư được giải quyết ở tầng vật lý kết hợp phần mềm, không thể bị qua mặt bởi phần mềm độc hại hay lỗ hổng bảo mật.

Không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Autonomous Call Screen phụ thuộc vào chất lượng nhận diện giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trong môi trường tiếng Việt hoặc khi người gọi có giọng địa phương nặng, hiệu quả có thể giảm. Privacy Display làm giảm độ sáng khi bật chế độ bảo mật, và đây là sự đánh đổi mà người dùng cần cân nhắc tùy hoàn cảnh.

Tuy nhiên, Samsung không đặt cược vào thông số kỹ thuật hay thiết kế mỏng hơn một milimet. Họ đặt cược vào trải nghiệm hàng ngày của người dùng trong thế giới thực, một thế giới có quá nhiều thứ tranh giành sự chú ý, và ngày càng ít không gian để yên tĩnh.

Galaxy S26 chưa giải quyết được mọi vấn đề của kỷ nguyên số. Nhưng hai tính năng này cho thấy một tư duy thiết kế đang chín muồi: công nghệ tốt nhất không phải công nghệ khiến người dùng làm được nhiều hơn, mà là công nghệ giúp họ không phải làm những thứ không cần thiết.