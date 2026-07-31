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Bơm màng GODO - Thương hiệu chất lượng 8 năm liền an toàn, bền bỉ

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Trải qua hơn 8 năm hoạt động, Bơm màng GODO đã mang lại cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà máy sản xuất những sản phẩm trung chuyển chất lỏng chất lượng. Tại Việt Nam, bơm màng đã được phổ biến rộng rãi trong các hệ thống sản xuất nhờ tính đa năng và độ bền vượt trội.
Bơm màng GODO - Thương hiệu chất lượng 8 năm liền an toàn, bền bỉ - Ảnh 1.

Bơm màng GODO là thương hiệu đạt chuẩn các chứng chỉ quốc tế như: CE, ISO, ATEX, ROHS,.. Điểm mạnh của bơm màng khí nén là khả năng an toàn chống cháy nổ. Máy bơm màng khí nén GODO sở hữu khả năng tự mồi thông minh và có thể chạy khô liên tục mà không gây hư hỏng linh kiện, giúp giảm thiểu rủi ro vận hành cho doanh nghiệp.

Về thiết kế, bơm màng GODO cung cấp đa dạng vật liệu, đáp ứng mọi loại chất lỏng:

  • Thân hợp kim nhôm/gang: Chuyên dùng cho sơn, mực in, bùn loãng.
  • Thân nhựa PP/PVDF: Lựa chọn tối ưu cho axit mạnh, kiềm và hóa chất ăn mòn.
  • Thân Inox: Đáp ứng tiêu chuẩn vi sinh trong ngành thực phẩm, dược phẩm và hóa mỹ phẩm.

Với mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, bơm màng GODO chính là giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, đảm bảo quy trình sản xuất trơn tru và bền vững.

Với mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, bơm màng GODO chính là giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, đảm bảo quy trình sản xuất trơn tru và bền vững.

Liên hệ nhận tư vấn và báo giá:

Công ty TNHH Thương mại GODO

  • Hotline: 096 9928 169
  • Email: hanoi@bommanggodo.com
  • Website: https://bommanggodo.com
  • Miền Bắc: Tầng 5, chung cư Đông Đô, số 35A phố Nghĩa Đô, TP.Hà Nội
  • Miền Nam: 457/31 Tân Sơn, Khu phố 16, phường An Hội Tây, TP.HCM


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