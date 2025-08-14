Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Bom sex' gốc Việt Chung Lệ Đề biết ơn chồng trẻ đồng hành lúc khó khăn

Thanh Chi
Thanh Chi
14/08/2025 19:00 GMT+7

Chung Lệ Đề cảm ơn Trương Luân Thạc vì luôn đồng hành, hỗ trợ mình chăm sóc con gái riêng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ con cô.

'Bom sex' gốc Việt Chung Lệ Đề biết ơn chồng trẻ đồng hành lúc khó khăn - Ảnh 1.

Vợ chồng Chung Lệ Đề chăm sóc con gái trong bệnh viện

ẢNH: WEIBO NV

Theo HK01, Trương Tư Tiệp (con gái của Chung Lệ Đề và chồng cũ) vừa gặp tai nạn khi chơi thể thao cách đây ít ngày và bị đứt dây chằng chéo. Khi nhận được tin, nữ diễn viên không khỏi hoang mang, lo lắng cho tình trạng của con gái. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của Tư Tiệp đã ổn định nhưng cô bé buộc phải nghỉ ngơi trong 6 tháng để hồi phục.

Trên trang cá nhân hôm 13.8, Chung Lệ Đề xúc động cảm ơn chồng - diễn viên Trương Luân Thạc, vì đã luôn ở cạnh lo lắng, chăm sóc con gái, đỡ đần cô nhiều việc giữa lúc minh tinh hoang mang. Sao nam họ Trương giữ được bình tĩnh trong tình huống căng thẳng, động viên vợ, chăm sóc con gái, là người hỗ trợ chính trong quá trình Tư Tiệp nhập viện.

Mỹ nhân 7X nhắn nhủ: "Chồng yêu của em. Em vô cùng biết ơn sự ủng hộ và sức mạnh của anh trong suốt ca phẫu thuật của con gái chúng ta. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em, em vô cùng biết ơn khi luôn có anh bên cạnh". Đính kèm bài viết, sao phim Truyền thuyết người cá đăng nhiều khoảnh khắc bận rộn trong bệnh viên, Trương Luân Thạc ân cần chăm sóc cho con gái riêng của vợ.

'Bom sex' gốc Việt Chung Lệ Đề biết ơn chồng trẻ đồng hành lúc khó khăn - Ảnh 2.

Trương Luân Thạc ân cần chăm sóc con gái. Anh có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với các con riêng của Chung Lệ Đề

ẢNH: WEIBO NV

Chung Lệ Đề cũng bày tỏ niềm hạnh phúc vì con gái đã vượt qua nguy hiểm và bản thân tự hào khi cô bé luôn dũng cảm, lạc quan trước khó khăn. Người đẹp gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế, gia đình, bạn bè cùng nhiều người hâm mộ đã đồng hành, động viên gia đình trong khoảng thời gian khó khăn.

Hôn nhân 9 năm của Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc

Chung Lệ Đề (hiện 55 tuổi) và Trương Luân Thạc (hiện 43 tuổi) bén duyên khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2015 rồi về chung nhà vào tháng 11.2016. Mối tình của họ chịu nhiều lời đàm tiếu khi nam nghệ sĩ họ Trương kém sao phim Thiên long bát bộ 12 tuổi, danh tiếng, sự nghiệp được đánh giá thua xa "nửa kia". Trong khi đó, Chung Lệ Đề từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và có 3 con riêng. Bất chấp lời ra tiếng vào cùng những sóng gió hôn nhân, cặp đôi vẫn gắn bó cho đến hiện tại.

Các con gái riêng của "bom sex" gốc Việt cũng có mối quan hệ gần gũi với cha dượng. Trên trang cá nhân, họ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con. Mỹ nhân sinh năm 1970 từng chia sẻ: "Bọn trẻ yêu thương anh, tôn thờ anh. Trên con đường trưởng thành, anh đã dạy chúng đúng sai, dạy chúng biết đối nhân xử thế. Cám ơn người bạn đời của em!".

'Bom sex' gốc Việt Chung Lệ Đề biết ơn chồng trẻ đồng hành lúc khó khăn - Ảnh 3.

Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc vẫn gắn bó dù cuộc hôn nhân lệch tuổi của họ vướng nhiều thị phi

ẢNH: WEIBO NV

Nhiều năm qua, cặp đôi không ít lần vướng tin đồn ly hôn và lên tiếng phủ nhận gay gắt. Cách đây ít lâu, Trương Luân Thạc cũng thẳng thắn đáp trả dân mạng khi bị mỉa mai "ăn bám" Chung Lệ Đề, kém vợ về danh tiếng lẫn khả năng kiếm tiền. Nam diễn viên 8X cho rằng việc vợ kiếm được nhiều tiền hơn, nổi tiếng hơn không có nghĩa là người chồng vô dụng, không cố gắng. Những năm qua, ngoài công việc riêng, anh chủ động thay đổi bản thân, học hỏi thêm nhiều kiến thức để mở rộng kinh doanh, livestream bán hàng, hỗ trợ công việc của bà xã…

Về phần Chung Lệ Đề, cô từng tâm sự cuộc hôn nhân với chồng kém 12 tuổi không phải toàn màu hồng. Họ nhiều khi vẫn nảy sinh bất đồng, cãi vã nhưng qua mỗi "cuộc chiến", họ trở nên thấu hiểu đối phương và biết sửa đổi để sống hòa hợp, hạnh phúc hơn. "Tôi sẵn sàng cãi nhau với chồng cho đến cuối đời", ngôi sao 7X chia sẻ đầy ngọt ngào.

Chung Lệ Đề cùng 3 con gái xuất hiện rạng rỡ, cuốn hút trong bộ ảnh mới. 'Biểu tượng gợi cảm' đình đám một thời tự hào khi các con xinh đẹp, giỏi giang, khiến cô trở thành người mẹ hạnh phúc.

Khám phá thêm chủ đề

Chung Lệ Đề Trương Luân Thạc bom sex sao gốc Việt hôn nhân
