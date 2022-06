‘Bom sex’ Kelly Brook sắp lên xe hoa với tình trẻ

Bạn bè của Kelly Brook tiết lộ người đẹp và Jeremy Parisi đã bí mật đính hôn, cả hai đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết và háo hức chuẩn bị cho hôn lễ trong mơ diễn ra vào tháng 7 tới. Mặc dù chưa xác nhận tin vui, mỹ nhân người Anh đã được phát hiện đeo một chiếc nhẫn nổi bật trên ngón áp út khi đến studio Global Radio làm việc.

Thời gian qua, cựu “bom sex” cùng hôn phu được cho là đang xem xét các địa điểm tổ chức đám cưới tại Ý - quê hương của nam người mẫu 37 tuổi. Một nguồn tin chia sẻ với The Sun: “Kelly và Jeremy sẽ kết hôn vào mùa hè này ở Ý. Họ đang giữ im lặng nhất có thể, cả hai rất vui và không thể chờ đợi thêm đến ngày trọng đại. Cặp đôi đã bay đến Ý trong tuần này để xem xét các địa điểm hoàn hảo”.

Người này cho biết ngôi sao 7X và chồng sắp cưới muốn tổ chức một hôn lễ nhẹ nhàng, lãng mạn và chỉ có sự chung vui của gia đình, bạn bè thân thiết. Các địa điểm tiềm năng bao gồm thủ đô Rome, vùng đất trứ danh Tuscany, hồ Como. Cặp tình nhân dự kiến đưa ra quyết định trong vài ngày tới, cho dù chọn nơi nào, họ vẫn hạnh phúc vì sắp cùng nhau tiến vào lễ đường. “Gặp Jeremy và giờ đây cùng nhau lên kế hoạch cho đám cưới giống như một giấc mơ trở thành hiện thực đối với Kelly”, nguồn tin nói thêm.

Kelly Brook và người mẫu Ý Jeremy Parisi gặp nhau hồi cuối năm 2014 và công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 4.2015 rồi gắn bó cho đến hiện tại. Cô gọi tình trẻ là người bạn thân nhất, là tri kỷ của mình. Biểu tượng gợi cảm từng chia sẻ với Mirror: “Tôi đã tìm thấy một người có thể theo kịp tôi cũng như phong cách sống mà tôi yêu thích. Đó là sự kết hợp của việc có một cuộc sống đầy sự phấn khích cùng những khoảnh khắc bình dị như ở nhà, xem Netflix và dắt chó đi dạo. Chúng tôi đang dần đạt được sự cân bằng đó”.





Thông tin Kelly Brook sắp lên xe hoa khiến nhiều người bất ngờ bởi người đẹp từng không hứng thú với chuyện lập gia đình. Năm ngoái, cô chia sẻ trên tạp chí Notebook: “Tôi có một danh sách những việc cần làm và phải thú thực là đám cưới không được nhắc đến trong đó. Tôi cảm thấy hôn nhân và con cái không phải điều mình muốn. Tôi thích đi du lịch, tận hưởng cuộc sống bên người bạn đồng hành hiện tại. Tôi thích công việc, thích sống độc lập, tự chủ và tự do”.

Kelly Brook sinh năm 1979, cô gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990 và trở thành nữ người mẫu, diễn viên nổi tiếng tại Anh. Thời đỉnh cao, cô là người mẫu được săn đón hàng đầu showbiz khi tham gia hàng loạt chiến dịch quảng cáo lớn, chụp ảnh nội y cũng như xuất hiện trên các tạp chí dành cho nam giới. Người đẹp từng là “biểu tượng gợi cảm” tại Anh và được FHM trao danh hiệu Mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới hồi 2005. Sao nữ cũng dẫn đầu cuộc bình chọn Người phụ nữ có body đẹp nhất nước Anh do Grazia khởi xướng. Cùng với sự nghiệp người mẫu thành công, Kelly Brook còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Sorted, Ripper, School for Seduction, One Big Happy…

Với vẻ đẹp quyến rũ cùng thân hình bốc lửa, Kelly Brook là người tình trong mộng của biết bao đàn ông. Cô từng tiêu tốn giấy mực của báo giới khi hẹn hò với hàng loạt sao nam: Jason Statham, Billy Zane, Thom Evans, David McIntosh…