Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Bom tấn của IU bị chỉ trích vì 'sai lệch lịch sử'

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
18/05/2026 09:46 GMT+7

Dù liên tục dẫn đầu tỷ suất người xem, bộ phim truyền hình đình đám 'Perfect Crown' của đài MBC có sự góp mặt của IU, Byeon Woo Seok vẫn vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ khán giả Hàn Quốc do hàng loạt 'sai lệch lịch sử'.

Một cảnh trong phim Perfect Crown

Ảnh: MBC

Làn sóng chỉ trích vì sai lệch lịch sử

Theo Korea Times và chuyên trang giải trí Xportsnews, bộ phim truyền hình ăn khách Perfect Crown (Vương miện hoàn hảo) của đài MBC đang vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận Hàn Quốc. Lần này, làn sóng phẫn nộ của khán giả đổ dồn vào việc ê-kíp sản xuất sử dụng sai lệch thuật ngữ hoàng gia, cẩu thả trong chi tiết nghi lễ và có dấu hiệu sai lệch lịch sử.

Tranh cãi bùng lên ngay sau khi tập 11 lên sóng vào tối 15.5 vừa qua. Đây là tập phim sở hữu phân cảnh cao trào đầy kịch tính khi nhân vật Seong Hee Joo (do em gái quốc dân IU thủ vai) đã liều mình cứu mạng Đại hoàng tử Ian (do nam thần màn ảnh Byeon Woo Seok hóa thân) ngay trước thời khắc anh lên ngôi vua. Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong mạch phim lãng mạn, các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc nhanh chóng nổ ra những cuộc tranh luận nảy lửa về cách bộ phim tái hiện các nghi thức cung đình.

Theo phân tích sâu từ tờ Korea Times, phân đoạn lễ đăng quang của nhà vua đã vấp phải điểm trừ nặng nề khi các quan chức hoàng gia đồng thanh hô vang khẩu hiệu "Cheonse" (Thiên tuế) thay vì "Manse" (Vạn tuế). Nhiều khán giả am hiểu lịch sử lập tức chỉ ra rằng, trong bối cảnh phong kiến, "Cheonse" vốn là từ xưng hô mà các quốc gia chư hầu dùng để gọi hoàng đế nước lớn. Do đó, việc áp dụng thuật ngữ này là hoàn toàn khiên cưỡng và không phù hợp.

Chưa dừng lại ở đó, trang phục của nhân vật cũng bị đưa vào "tầm ngắm". Người xem phát hiện chiếc vương miện nghi lễ của nhà vua chỉ được thiết kế với 9 chuỗi hạt, trong khi quy chuẩn lịch sử đối với các bậc quân vương luôn đòi hỏi phải là 12 chuỗi hạt đại diện cho uy quyền tối cao. Đặc biệt, tình tiết Thái hậu quỳ gối xin lỗi Thái tử cũng bị đánh giá là một sự xúc phạm nặng nề đến trật tự, thứ bậc tôn nghiêm vốn rất khắt khe của hoàng gia Joseon.

Trang Xportsnews cho biết, mặc dù Perfect Crown ngay từ đầu đã định vị bối cảnh ở một thế giới giả tưởng, nơi Hàn Quốc hiện đại duy trì thể chế quân chủ lập hiến, nhưng điều đó không thể làm giảm đi sự khắt khe của công chúng đối với tính chính xác lịch sử.

Trước đó, một số nhà sử học Hàn Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc bộ phim miêu tả sai lệch chế độ nhiếp chính cũng như các nghi thức trong đại lễ sinh nhật của nhà vua. Làn sóng chỉ trích hiện đã leo thang đến mức nhiều khán giả gửi đơn khiếu nại chính thức lên Cơ quan Quản lý Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc, yêu cầu đài MBC phải đưa ra lời giải thích và xin lỗi công khai.

Dẫu vậy, một nghịch lý là những thị phi bủa vây hầu như không hề làm suy giảm sức hút của bộ phim. Khởi động với mức rating khiêm tốn 7,8%, tác phẩm liên tục bứt phá mạnh mẽ qua từng tuần, chính thức vượt mốc 11,1% ở tập 4 và chạm đỉnh 13,3% ở tập 10. Không chỉ gây sốt trong nước, Perfect Crown còn duy trì vị thế vững chắc trên nền tảng trực tuyến Disney+ tại nhiều thị trường lớn như Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, châu Âu và khắp châu Á.

Bất chấp những lời chê bai về các "hạt sạn" cổ trang cũng như những ý kiến trái chiều xoay quanh năng lực diễn xuất của bộ đôi chính IU và Byeon Woo Seok, đứa con tinh thần của đài MBC vẫn giữ vững vị trí quán quân trên bảng xếp hạng các chương trình truyền hình hot nhất hiện nay (mức độ thảo luận thực tế) do nền tảng dữ liệu FUNdex theo dõi.

Khám phá thêm chủ đề

sai lệch lịch sử bom tấn IU
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận