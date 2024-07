Bom tấn 'Despicable Me 4' thống trị phòng vé dịp Lễ Độc lập Mỹ (4 tháng 7)

Despicable Me 4 là phần mới nhất trong loạt phim hoạt hình cực kỳ thành công của Universal và Illumination, đã mở màn với doanh thu 27 triệu USD vào ngày 3.7.

Gru và đồng bọn trong phim hoạt hình Despicable Me 4 IMDb

Phần tiếp theo đưa Steve Carell trở lại vai Gru, một siêu ác nhân đang hồi phục trở thành điệp viên bí mật, đưa anh ta đối đầu với Will Ferrell trong vai một kẻ xấu người Pháp tên là Maxime Le Mal. Tuy nhiên, chính những chú minion - những sinh vật màu vàng nổi bật - mới là những điểm thu hút lớn nhất.

Despicable Me 4 dự kiến kiếm được khoảng 120 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày ở Mỹ.

Sự thể hiện mạnh mẽ đó là tin đáng mừng cho các rạp chiếu phim, nơi đã phải chịu đựng một khởi đầu mùa hè khó khăn sau khi những bộ phim đầy hứa hẹn như The Fall Guy và Furiosa: A Mad Max Saga bị thất bại.

Trailer phim Despicable Me 4

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Inside Out 2 của Disney và Pixar, Bad Boys: Ride or Die của Sony, A Quiet Place: Day One của Paramount đã thu hút đám đông trở lại rạp trong vài tuần qua. Ngày 3.7, Inside Out 2 thu về thêm 7,1 triệu USD, đưa tổng doanh thu ở Mỹ lên 496,5 triệu USD. Phần tiếp theo này hiện là phim hoạt hình có doanh thu nội địa cao thứ ba, chắc chắn sẽ vượt mốc 500 triệu USD vào ngày 4.7. A Quiet Place: Day One đạt 4,4 triệu USD, nâng doanh thu tại Mỹ lên 68,6 triệu USD. Bad Boys: Ride or Die nhận về 1,2 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa lên 169,1 triệu USD.

Những chú minion dễ thương trong phim IMDb

Loạt phim Despicable Me luôn đồng hành với ngày 4 tháng 7. Phần phim phụ năm 2022 - Minions: The Rise of Gru - cũng ra mắt trong khoảng thời gian này, phá vỡ kỷ lục để trở thành phim có doanh thu ra mắt cao nhất dịp nghỉ Lễ Độc lập năm 2022 với 123 triệu USD trong 5 ngày. Các phim khác trong loạt phim, bao gồm Despicable Me 3 năm 2017 (doanh thu ra mắt 99 triệu USD), Despicable Me 2 năm 2013 (83,5 triệu USD) và Despicable Me năm 2010 (56 triệu USD). Tất cả đều ra mắt trong kỳ nghỉ Lễ Độc lập.

Năm ngoái, phòng vé dịp 4 tháng 7 chứng kiến cuộc đua giữa Indiana Jones and Dial of Destiny, một bộ phim thất bại đánh dấu hồi kết của loạt phim từng rất thành công và tác phẩm kinh phí thấp Sound of Freedom.

Despicable Me 4 (tựa Việt Kẻ trộm mặt trăng 4) do Chris Renaud đạo diễn cùng Patrick Delage. Ngoài Carell và Ferrell, dàn diễn viên lồng tiếng còn có Kristen Wiig, Pierre Coffin, Joey King, Miranda Cosgrove, Steve Coogan, Sofía Vergara và Stephen Colbert. Phim ra rạp tại Việt Nam từ ngày 5.7.