Bom tấn 'Doctor Strange 2' thu về 27 triệu USD trước khi 'xuất binh' tại Bắc Mỹ

Trước khi chiếu chính thức tại các rạp Bắc Mỹ vào ngày 6.5, phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness do Sam Raimi chỉ đạo đã thu về tổng số tiền phòng vé là 27,2 triệu USD tại 20 thị trường trên thế giới, hãng Disney công bố. Số liệu này chưa bao gồm doanh thu chiếu sớm tại Bắc Mỹ.

Cụ thể, tại Hàn Quốc, phim thu 5,9 triệu USD sau khi chiếu, là thị trường châu Á "đóng góp" nhiều vào doanh thu của phim. The Korea Times cho biết vào ngày 5.5, có đến 1,06 triệu lượt khán giả mua vé xem phim, đánh dấu lần đầu tiên kể từ giai đoạn dịch, thị trường này có phim ngoại đạt trên 1 triệu vé bán ra trong ngày.

Sau Hàn, phim Doctor Strange 2 thu về 3,8 triệu USD tại Nhật. Thị trường Pháp là 3 triệu USD, Ý là 2,2 triệu USD, Đức là 1,8 triệu USD, Malaysia là 1,6 triệu USD, Thái Lan là 1,2 triệu USD...





Tại khu vực Mỹ Latinh, phim thu về 10,3 triệu USD, bao gồm 3,5 triệu USD tại Mexico. Còn ở Úc, phim thu về 1,9 triệu USD trong suất chiếu sớm. Nhiều nguồn tin cho biết, phim không có kỳ vọng được chiếu tại Trung Quốc và hãng Disney cũng không có kế hoạch phát hành phim tại Nga.

Các số liệu trên cho thấy, bom tấn Doctor Strange 2 đứng đầu doanh thu tại tất cả thị trường châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương khi xuất xưởng. Đây là một trong những thành tích ấn tượng của phim trong giai đoạn dịch.

Bom tấn Doctor Strange 2 có thể được ví như "cơn gió lạ" thổi vào "Vũ trụ điện ảnh Marvel" khi có nhiều màn jump scare (hù dọa) gây bất ngờ cho khán giả. Phim nối dài tuyến truyện của nhiều phần phim điện ảnh và truyền hình của Marvel, kể về việc Scarlet Witch bị thao túng sức mạnh và trở thành mối nguy cho vũ trụ, khiến cho Doctor Strange phải ra sức ngăn chặn cô. Hiện phim chỉ nhận mức chấm 77% trên Rotten Tomatoes (không được chứng nhận tươi) và 6,2/10 trên Metacritic.