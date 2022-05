Thịnh hành dòng phim đa vũ trụ

Ý tưởng đa vũ trụ xuất hiện trong các sản phẩm văn hóa từ nhiều thập niên trước và từ sau thập niên 2000, các nhà làm phim khai thác nhiều về đề tài này. Đa vũ trụ được hiểu đơn giản là ngoài thực tại chính còn hiện hữu nhiều thực tại khác song song. Nhiều tác phẩm nổi bật của Hollywood lấy đề tài này như The One (2001), Source Code (2011), Coherence (2013), series truyền hình Rick and Morty (2013 đến nay), Everything Everywhere All at Once (2022), sau đó đến lượt các hãng Sony, Marvel và DC dấn sân với hàng loạt dự án rầm rộ như Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), Spider-Man: No Way Home (2021), series WandaVision (2021), Loki (2021), What If…? (2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), The Flash (2023)…

Việc đầu tư vào dòng phim đa vũ trụ được các studio chú ý vì xét về mặt nghệ thuật lẫn thương mại, đề tài này có tác động kép. Về mặt nghệ thuật, Joe Praska, tác giả của trang Twin Cities Geek nói trên USA Today: “Đó là cách để các nhà làm phim mang trở lại màn ảnh những nhân vật mà khán giả yêu thích, đồng thời cũng khai thác được những khía cạnh khác của nhân vật”. Theo tác giả này, với đa vũ trụ, khán giả dễ dàng thấy lại được nhân vật Người dơi của tài tử Michael Keaton trên màn ảnh hay các thế hệ Người nhện cùng hội tụ lại trong phim Spider-Man: No Way Home.

Cũng nói về mặt nghệ thuật, phim Everything Everywhere All at Once (Dan Kwan và Daniel Scheinert chỉ đạo), tác phẩm đến từ hãng phim độc lập A24, có Dương Tử Quỳnh, sao gốc Việt Quan Kế Huy đóng, được các nhà phê bình điện ảnh khen ngợi hết lời với mức chấm 97% trên Rotten Tomatoes. Phim là sự thể nghiệm thú vị của các nhà làm phim về ý tưởng đa vũ trụ khi đào sâu câu chuyện gia đình của người phụ nữ gốc Á do Dương Tử Quỳnh thủ vai.





Còn với “vũ trụ điện ảnh Marvel” (MCU), đa vũ trụ cho thấy thế giới phim siêu anh hùng tỉ USD này có thể được mở rộng tối đa trong tương lai. Các series truyền hình WandaVision, Loki và What If…? là các loạt phim làm bệ phóng về đa vũ trụ cho MCU, được các nhà phê bình phim đánh giá rất cao. Hai series Loki, What If…? lại đang được khai thác thêm ở mảng phim trực tuyến của Disney+. Ở mảng điện ảnh, bom tấn Spider-Man: No Way Home (Jon Watts chỉ đạo), đa vũ trụ được nhân vật Doctor Strange (Benedict Cumberbatch đóng) mở ra để giúp Người nhện (Tom Holland thủ vai) và “hồi sinh” 2 vai Người nhện của các tài tử Andrew Garfield và Tobey Maguire, khiến khán giả đặc biệt thích thú. Trong khi đó, bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Sam Raimi chỉ đạo) đang chiếu và được khen trên Rotten Tomatoes với mức chấm 80%.

Sắp tới, với “vũ trụ phim DC”, bom tấn The Flash (Andy Muschietti chỉ đạo), dự kiến ra rạp ngày 23.6.2023, các nhà làm phim sẽ khai thác về sự tác động của đa vũ trụ đến số phận của các siêu anh hùng. Những tác phẩm đã và đang chuẩn bị ra rạp cho thấy nếu khai thác khéo léo, các nhà làm phim hoàn toàn có thể “hốt bạc” từ đề tài phim đa vũ trụ.