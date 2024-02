Bom tấn ‘Dune: Part Two’ ra rạp Việt

Dune: Part Two viết tiếp những thiên sử thi của cố nhà văn Frank Herbert - cha đẻ của tiểu thuyết khoa học giả tưởng Dune (Xứ cát). Dù đã ra mắt hơn 60 năm, nhưng dấu ấn mà Dune thôi thúc trí tưởng tượng và khơi gợi loạt chủ đề còn nguyên giá trị tới ngày nay.

Ngôi sao Timothée Chalamet trong bom tấn Dune: Part Two IMDb

Trong cuốn sách The Worlds of Dune, cây viết Tom Huddlestone nhìn nhận: "Một số nhà văn xây dựng thế giới. Số khác một tay dựng nên cả vũ trụ". Trong nhiều thập kỷ kể từ khi xuất bản, Dune của Frank Herbert trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng bán chạy nhất và nổi tiếng nhất, với 5 phần hậu truyện do chính Herbert viết. Các phần mở rộng do con trai cả và cộng sự chấp bút, với hàng loạt phiên bản chuyển thể điện ảnh lẫn truyền hình.

Dune chứa đựng bộ sưu tập các nhân vật độc đáo, cùng vận động và đấu tranh trong một xã hội phức tạp khiến tiểu thuyết và sau này là bản chuyển thể điện ảnh của đạo diễn Denis Villeneuve thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ.

Dune là câu chuyện phiêu lưu thú vị của Paul Atreides giữa tình hình chính trị hỗn loạn và những nguy hiểm trên sa mạc IMDb

Dune hấp dẫn và thách thức khán giả ngay từ những trang đầu: đó là câu chuyện khoa học viễn tưởng, công nghệ tiên tiến trong tương lai kết hợp tính cổ điển của một xã hội phong kiến, có hoàng đế, quý tộc, có tranh quyền đoạt vị. Dune là câu chuyện phiêu lưu thú vị của Paul Atreides giữa tình hình chính trị hỗn loạn và những nguy hiểm trên sa mạc.

Đi đôi với chỉ trích chủ nghĩa thực dân, Dune cảnh báo về vấn nạn "bóc lột" môi trường mà đến tận ngày nay đây vẫn là một vấn đề nan giải. Cuốn sách thách thức người đọc xem xét mối liên hệ giữa cuộc sống và hậu quả của sự suy thoái môi trường không được kiểm soát.

Dune: Part Two của đạo diễn Denis Villeneuve, với sự tham gia của dàn diễn viên: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin…, tiếp tục khám phá vẻ đẹp của tác phẩm Dune cả về thị giác lẫn các tầng ý nghĩa mà Frank Herbert gửi gắm. Phim khởi chiếu toàn quốc từ ngày 1.3.