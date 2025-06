Bom tấn 'F1' Brad Pitt đóng chính đứng đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ

Lần đầu tiên F1 tiến vào lãnh địa bom tấn phim mùa hè. Dự án có nhiều thành viên trong nhóm sản xuất đằng sau bộ phim bom tấn phòng vé năm 2022 Top Gun: Maverick. Apple hợp tác với Warner Bros. để phân phối bộ phim F1 có sự tham gia của Brad Pitt, Damson Idris và Kerry Condon.

Brad Pitt thủ vai Sonny Hayes trong phim F1 ẢNH: CJ CGV

Mặc dù Apple Original Films đã có một số thành công đáng chú ý trong 6 năm gia nhập Hollywood, bao gồm cả bộ phim đoạt giải Oscar năm 2021 Coda nhưng doanh thu chiếu rạp của hãng lại hoàn toàn trái chiều.

Những bộ phim không thành công như Argylle, Fly Me to the Moon hay Napoleon do Ridley Scott đạo diễn và Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese thu hút người xem trên Apple TV+ nhiều hơn là đến rạp.

Với kinh phí sản xuất hơn 200 triệu USD, F1 vẫn còn nhiều vòng nữa mới có lãi. Nhưng hiện tại, bộ phim đang tiến về phía trước với tốc độ tối đa.

F1 và Brad Pitt tạo nên nhiều cảm xúc

"Màn ra mắt xuất sắc của bộ phim phản ánh sự phấn khích, thu hút của Formula 1 và câu chuyện sâu sắc đầy cảm xúc, thú vị được tạo nên bởi toàn bộ dàn diễn viên và đội ngũ sáng tạo. Sự tận tụy và sáng tạo của họ đã thúc đẩy một trải nghiệm điện ảnh khó quên", Zack Van Amburg, người đứng đầu video toàn cầu của Apple cùng với Jamie Erlicht, cho biết.

Cảnh trong phim M3gan 2.0 ẢNH: CJ CGV

Phim đua xe thường gặp khó khăn ở rạp. Những tác phẩm thảm bại bao gồm Rush (2013) của Ron Howard và Ferrari (2023) của Michael Mann. Nhưng F1 xây dựng dựa trên cộng đồng hâm mộ Công thức 1 từng được khuấy động bởi loạt phim nổi tiếng Formula 1: Drive to Survive. Ngoài ra phim còn dựa vào đạo diễn Joseph Kosinski và nhà sản xuất Jerry Bruckheimer của Top Gun: Maverick để mang đến một chuyến phiêu lưu hành động ly kỳ dành cho khán giả.

Giống như trong Top Gun: Maverick, các nhà làm phim đã tìm kiếm sự phấn khích bằng cách đặt máy quay IMAX bên trong khoang lái xe đua F1. IMAX và màn hình định dạng lớn chiếm 55% doanh thu bán vé.

Warner Bros. kỳ vọng F1 sẽ đạt doanh thu tốt ở nước ngoài, nơi môn thể thao này được ưa chuộng hơn ở Mỹ. Jeffrey Goldstein, giám đốc phân phối của Warner Bros., cho biết Brad Pitt chính là "bí quyết" của bộ phim. Ra mắt toàn cầu với 144 triệu USD là doanh thu mở màn lớn nhất của nam diễn viên này.

Đánh giá rất tốt cho F1 từ giới phê bình và khán giả chấm "A" qua CinemaScore, cho thấy phim có thể trụ vững trong những tuần tới mặc dù có một đối thủ đáng gờm sắp ra rạp là Jurassic World Rebirth của Universal Pictures.

M3gan 2.0 của Universal được kỳ vọng sẽ tạo ra thách thức lớn cho F1. Tuy nhiên, phần tiếp theo của bộ phim về búp bê robot này không thể sánh bằng doanh thu phòng vé của phần đầu ra mắt năm 2022.

M3gan 2.0 thu về 10,2 triệu USD tại 3.112 rạp chiếu ở Bắc Mỹ với kinh phí sản xuất chỉ 12 triệu USD, giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Bộ phim dẫn đầu phòng vé trong 2 tuần qua How to Train Your Dragon xuống vị trí thứ hai với 19,4 triệu USD, vượt qua doanh thu 200 triệu USD tại Bắc Mỹ trong 3 tuần công chiếu.

Phim hoạt hình Elio thu về 10,7 triệu USD giữ vị trí thứ ba. Bản phát hành của Walt Disney có khởi đầu đáng thất vọng trong 2 tuần ra rạp với 42,2 triệu USD.

F1 đánh dấu lần diễn xuất khó quên của Brad Pitt hiện đang chiếu rạp tại Việt Nam, đạt doanh thu 4,7 tỉ đồng, xếp hạng 2 sau Út Lan: Oán linh giữ của (61 tỉ đồng) doanh thu cuối tuần qua.