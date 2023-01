'Bom tấn' Filip Nguyễn gia nhập dàn sao Công an Hà Nội FC

Sau khi lên hạng với chức vô địch giải hạng nhất với cái tên Công an Nhân dân, đội được chuyển giao và mang tên CLB Công an Hà Nội. Ngay lập tức đội bóng này đã "thay máu" và chiêu mộ những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam nhằm chuẩn bị cho mùa giải V-League 2023. Thủ môn Filip Nguyễn chính là cái tên mới nhất gia nhập đội bóng ngành công an.

Những ngôi sao mới phải kể đến những cái tên như Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Xuân Nam, Sầm Ngọc Đức, Phạm Văn Luân, Huỳnh Tấn Tài, Vũ Hữu Quý, Huỳnh Công Đến, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Việt Phong, Trịnh Đức Lợi, Nguyễn Trọng Long, Tô Văn Vũ, Bùi Tiến Dụng, Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Lê Văn Đô...

Và mới nhất là thủ môn Việt Kiều Filip Nguyễn. Đây là cái tên đình đám đã nhiều lần mong muốn được trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đây chính là cơ hội để thủ môn mang hai dòng máu Việt - CH Czech có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới.





Nói về đẳng cấp thì thủ môn Filip Nguyễn không cần phải kiểm chứng khi anh từng cùng với CLB Slovan Liberec dự Europa League. Anh cũng từng được gọi lên ĐT CH Czech và định giá lên tới 700.000 Euro. Với sự có mặt của Filip Nguyễn, giải đấu V-League được dự đoán sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.