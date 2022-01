Bom tấn ma cà rồng ‘Morbius’ dời lịch chiếu vì biến chủng Omicron

Bom tấn điện ảnh kết hợp giữa hai “ông lớn” Sony và Marvel Morbius tiếp tục bị dời lịch chiếu giữa bối cảnh biến chủng Omicron đang lan rộng. Theo dự kiến ban đầu của hãng, Morbius sẽ được “trình làng” vào ngày 28.1. Là một trong những bộ phim được trông chờ nhất năm nay, Morbius được kì vọng sẽ tạo nên cú hích phòng vé giai đoạn đầu năm 2022. Trước đây, phim từng phải dời lịch chiếu một lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lịch ra mắt mới được cập nhật của Morbius rơi vào tháng 4.2022.

Dựa trên nhân vật truyện tranh cùng tên của Marvel, Morbius kể về cuộc đời của giáo sư Michael Morbius. Là nhân tài xuất chúng từng đoạt giải Nobel nhưng anh lại mắc bệnh máu hiếm. Trong quá trình nghiên cứu và tự thí nghiệm lên bản thân, Morbius vô tình biến mình thành ma cà rồng, sở hữu những năng lực siêu việt của loài dơi như bay, định vị sóng âm và giết người rất tàn ác. Tuy nhiên, khi qua cơn khát máu, Morbius trở về là một con người lương thiện với nội tâm dằn xé.





Morbius là một trong những nhân vật phản anh hùng được ưa thích bậc nhất trong vũ trụ truyện tranh Marvel. Nhân vật đặc biệt này sẽ được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Jared Leto. Được biết, ác nhân Vulture (Michall Keaton) của Spider-Man: Homecoming cũng sẽ xuất hiện trong Morbius. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Adria Arjona, Martine Bancroft, Jared Harris, Matt Smith, Tyrese Gibso…

Sau khi thông tin dời lịch chiếu được Sony công bố, nhiều người cho rằng đây là động thái thích hợp trong bối cảnh biến thể Omicron đang có ảnh hưởng khó lường đến sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, một số fan lại cho rằng Sony muốn đưa Morbius lùi lại để tiếp tục duy trì sức nóng của Spider-Man: No way home. Sau khi công chiếu hồi 17.12.2021, Spider-Man: No way home đã trở thành hiện tượng phòng vé. Doanh thu toàn cầu hiện tại của bom tấn về người nhện đã lên đến 1,37 tỉ USD và vẫn đang tiếp tục tăng. Tác phẩm hiện giữ ngôi phim có doanh thu phòng vé lớn nhất do Sony Pictures phát hành.