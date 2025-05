Bom tấn ngoại lấy lại sức hút tại rạp Việt

Theo trang khảo sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, doanh thu cuối tuần qua (được tính từ thứ sáu đến hết chủ nhật) của các phim ngoại như sau: Đêm thánh: Đội săn quỷ (Holy Night: Demon Hunters) 14 tỉ đồng, Thunderbolts: Biệt đội sấm sét (Thunderbolts) 4,3 tỉ đồng, Shin - Cậu bé bút chì: Bí ẩn Học viện hoa lệ Tenkasu (Crayon Shin-chan: School Mystery! The Splendid Tenkasu Academy) 1,6 tỉ đồng, và Quái thú đại náo sở thú (Night of The Zoopocalypse) 1,2 tỉ đồng. Như thế, tuần qua các phim ngoại kể trên đã vượt qua Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (465 triệu đồng), chỉ xếp sau Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (32 tỉ đồng) và Lật mặt 8: Vòng tay nắng (20 tỉ đồng).

Tom Cruise tự diễn cảnh hành động trong bom tấn Nhiệm vụ: bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng ẢNH: CJ CGV

Quái thú đại náo sở thú là phim hoạt hình, lấy bối cảnh tại Colepepper - một sở thú tràn ngập niềm vui và ánh nắng - bỗng nhiên trở thành địa điểm đầy ma mị khi một thiên thạch từ vũ trụ chứa đầy vi rút bất ngờ lao xuống giữa các loài động vật. Phim thu hút khán giả nhỏ tuổi đi cùng gia đình. Trong khi đó, phim anime Nhật Bản Shin - Cậu bé bút chì: Bí ẩn Học viện hoa lệ Tenkasu là phần thứ 29 của loạt phim Shin - Cậu bé bút chì vốn hấp dẫn khán giả nhí.

Bom tấn có kinh phí sản xuất lên đến 180 triệu USD của Marvel Thunderbolts: Biệt đội sấm sét hiện thu về 25 tỉ đồng từ khi ra rạp hôm 2.5. Phim được đánh giá mãn nhãn, hấp dẫn, mới lạ; hiện đang dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ sau 2 tuần công chiếu với 128 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 272 triệu USD.

Cảnh trong phim Thunderbolts: Biệt đội sấm sét ẢNH: GALAXY

Đêm thánh: Đội săn quỷ - có sự tham gia của ngôi sao người Mỹ gốc Hàn Quốc Ma Dong-seok - kể về hành trình trừ tà của nhóm "Holy Night". Khi điều tra, nhóm phát hiện một giáo phái tà đạo đang âm thầm thực hiện nghi thức triệu hồi ác quỷ để xâm chiếm thế giới con người. Hành trình của nhóm dẫn đến cuộc đối đầu căng thẳng. Phim hút khán giả nhờ xen lẫn các pha hành động với yếu tố huyền bí và hài hước.

Tháng 5 ghi nhận hàng loạt bom tấn ngoại sắp đổ bộ, hứa hẹn làm phòng vé Việt sôi động. Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh được các khán giả nhí trông chờ, ra rạp từ 23.5. Bom tấn Hàn Yadang: Ba mặt lật kèo khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 16.4, hiện dẫn đầu phòng vé xứ kim chi 2 tuần liên tiếp với doanh thu tương đương 450 tỉ đồng, theo số liệu của công ty phát hành CJ CGV. Phim "hạ cánh" rạp Việt vào ngày 16.5.

Bom tấn hành động của Tom Cruise Nhiệm vụ: bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng (Mission: Impossible - The Final Reckoning) có chi phí sản xuất lên đến 400 triệu USD, ra rạp Việt từ ngày 30.5.