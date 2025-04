Bom tấn 'Nhiệm vụ: bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng' của Tom Cruise ra rạp

Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy kéo dài hơn 4 thập kỷ, Tom Cruise (62 tuổi) đã nhận được vô số giải thưởng và đề cử danh giá, ghi nhận những đóng góp to lớn cho ngành điện ảnh.

Tom Cruise 3 lần đoạt giải Quả cầu vàng ẢNH: CJ CGV

Ngôi sao Hollywood 3 lần giành giải Quả cầu vàng và đề cử Oscar cho các vai diễn trong Born on the Fourth of July (1989), Jerry Maguire (1996), Magnolia (1999).

Năm 2023, ông nhận giải MTV Movie & TV Award cho Màn trình diễn xuất sắc nhất trong phim Top Gun: Maverick.

Trailer phim Nhiệm vụ: bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng

Đóng góp của Tom Cruise cho loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi rất lớn, ông chính là linh hồn của loạt phim. Với việc thủ vai chính Ethan Hunt trong tất cả các phần phim, Tom Cruise đã xây dựng thành công hình tượng một điệp viên tài ba, quả cảm và đầy lôi cuốn sánh ngang với những tượng đài như 007 hay Jason Bourne.

Sự nổi tiếng của loạt phim Nhiệm vụ: bất khả thi gắn liền với việc Tom Cruise tự mình thực hiện những pha hành động mạo hiểm. Theo thống kê, thương hiệu này đã thu về hơn 4 tỉ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, chứng minh sức hút mãnh liệt từ những màn trình diễn nguy hiểm của Tom Cruise. Năm 1997, nam tài tử giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Empire Awards cho vai diễn Ethan Hunt trong Mission: Impossible. Năm 2001, ông nhận được giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại MTV Movie Awards cho vai diễn trong Mission: Impossible 2.

Pha diễn xuất nguy hiểm của Tom Cruise trong bom tấn Nhiệm vụ: bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng ẢNH: CJ CGV

Mới đây nhất, vào tháng 3.2025, Viện phim Anh (British Film Institute - BFI) đã vinh danh Tom Cruise với giải thưởng Fellowship, danh hiệu cao quý nhất mà BFI trao tặng.

Với ngân sách lên tới 400 triệu USD (hơn 10 ngàn tỉ đồng), Nhiệm vụ: bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng hứa hẹn đem đến quy mô xứng tầm của một bom tấn mãn nhãn.

Khán giả một lần nữa sẽ được chứng kiến những cảnh quay chất lượng, đầy nguy hiểm và có phần điên rồ do Tom Cruise thủ diễn mà ít ai dám nghĩ tới.

Cảnh quay đầy thử thách được thực hiện trong một bể nước có dung tích 8,5 triệu lít ẢNH: CJ CGV

Một trong những cảnh quay đầy thử thách được thực hiện trong một bể nước có dung tích 8,5 triệu lít, nơi nhân vật của Cruise bị mắc kẹt trong xác tàu ngầm Sevastopol. Nam diễn viên phải xoay sở, luồn lách và sống sót trong một môi trường hỗn độn đầy mảnh vỡ và ngập nước. Ông sử dụng một thiết bị đặc biệt, chỉ có thể cung cấp dưỡng khí trong 10 phút. Tuy nhiên, Cruise đã đẩy tới hạn khoảng thời gian này, khiến ông suýt chết ngạt trong quá trình quay. Tom chia sẻ: "Tôi đã hít lại chính khí carbon dioxide của mình", điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cơ bắp và sức khỏe. Đạo diễn Christopher McQuarrie đã mô tả cảnh quay này là "rất khó khăn và đáng sợ".

Ngoài ra, trailer của phim cũng hé lộ một cảnh mạo hiểm khác, khi Tom Cruise đu bám vào một chiếc máy bay đang ở độ cao lớn. Theo những tiết lộ từ hậu trường, Tom Cruise thậm chí từng ngất xỉu trong quá trình thực hiện những cảnh quay trên không này do thiếu oxy, cho thấy mức độ nguy hiểm và sự cống hiến hết mình của ông cho vai diễn. Những pha hành động "bất khả thi" này không chỉ là một phần làm nên thương hiệu của loạt phim mà còn là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và lòng đam mê của Tom Cruise với điện ảnh. Phim dự kiến ra rạp Việt vào ngày 30.5.2025.