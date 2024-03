Bom tấn quái vật Hàn Quốc 'Parasyte: The Grey' hứa hẹn bùng nổ

Parasyte: The Grey tung nhiều hình ảnh rùng rợn POSTER PHIM

Trước thềm ra mắt, Parasyte: The Grey (Ký sinh thú) tung thêm nhiều hình ảnh mới xoay quanh dàn diễn viên Jeon So Nee, Goo Kyo Hwan, Lee Jung Hyun, Kwon Hae Hyo, Kim In Kwon... trong phim. Đặc biệt, khoảnh khắc gương mặt của nữ chính Jeon So Nee (vai Jeong Su In) biến dạng cùng chiếc xúc tu khổng lồ gây ấn tượng mạnh.

Theo nội dung được ê kíp công bố, Jeong Su In là một cô gái bình thường nhưng cuộc sống bỗng dưng bị thay đổi hoàn toàn vì cuộc xâm chiếm loài sinh vật ký sinh mang tên Heidi. Vì Heidi không chiếm được não của Jeong Su In, nó bắt đầu sống ngay trong cơ thể của cô.

Khán giả kỳ vọng vào diễn xuất của Jeon So Nee trong tác phẩm này POSTER PHIM

Parasyte: The Grey là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc đáng mong chờ nhất vào tháng 4 năm nay POSTER PHIM

Trước đó, các teaser Parasyte: The Grey còn cho thấy cảnh Heidi không chỉ ký sinh vào Jeong Su In mà còn nhiều người khác, khiến xã hội hỗn loạn. Ngoài ra, những đoạn trailer về phim còn hé lộ cuộc chiến đẫm máu của đám sinh vật kỳ lạ ký sinh vào cơ thể người.

Loạt ảnh và video nhá hàng càng làm khán giả mong ngóng hơn vào Parasyte: The Grey. Người xem tò mò muốn biết sự cộng sinh của đám ký sinh trùng với loài người sẽ diễn ra như thế nào, con người sẽ sống sót và chiến đấu ra sao trước nguy hiểm, riêng Jeong Su In sẽ trở thành một sinh vật ra sao khi phải sống chung với Heidi…

Một phân đoạn ấn tượng trong trailer phim CẮT TỪ CLIP

Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn kỳ cựu POSTER PHIM

Parasyte: The Grey dựa trên vũ trụ của bộ truyện tranh huyền thoại Parasyte của Hitoshi Iwaaki. Bộ phim kể về các sự kiện xảy ra sau khi bọn sống ký sinh bí ẩn từ ngoài vũ trụ rơi xuống Trái Đất và cố gắng tăng cường sức mạnh bằng cách sống nhờ vật chủ của con người.

Parasyte: The Grey do Yeon Sang Ho làm đạo diễn. Ông là nhà làm phim đứng sau loạt tác phẩm ăn khách như Chuyến tàu sinh tử (Train to Busan), sê ri Hellbound… Parasyte: The Grey dự kiến lên sóng vào ngày 5.4 trên Netflix.