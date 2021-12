Bom tấn 'Spider-Man: No Way Home' tiếp tục phá kỷ lục của chính hãng Sony

Hiện phim Spider-Man: No Way Home (Jon Watts chỉ đạo) đang nắm trong tay số tiền 1,16 tỉ USD toàn cầu, chính thức vượt qua tác phẩm Spider-Man: Far from Home (2019 - doanh thu 1,13 tỉ USD toàn cầu) để trở thành phim có doanh thu cao nhất do hãng Sony phát hành. Theo cập nhật trên trang Box Office Mojo, ngày 28.12 vừa qua (giờ địa phương), dự án tiếp tục thu về số tiền 21,3 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu tại nơi này lên con số 516,4 triệu USD ở ngày thứ 12 xuất xưởng (từ ngày 17.12 đến ngày 28.12).

Với doanh thu trên 516 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, phim lại tiếp tục vượt qua số tiền mà bom tấn Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker (2019 của hãng Disney) có được để trở thành phim ăn khách nhất trong vòng 12 ngày ra rạp. Phim Star Wars: Episode IX mất đến 91 ngày tại thị trường Bắc Mỹ mới có thể thu về số tiền 515,2 triệu USD.





Tác phẩm Spider-Man: No Way Home là phần phim thứ 3 về Người Nhện nằm trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), kể câu chuyện Người Nhện (nam diễn viên Tom Holland hóa thân) chiến đấu chống lại nhiều kẻ thù từ "đa vũ trụ". Phim hiện đang chiếu rộng rãi trên thế giới.