Bom tấn 'Spider-Man: No Way Home' cán mốc 1 tỉ USD toàn cầu

Phim Spider-Man: No Way Home do Jon Watts chỉ đạo vừa đạt doanh thu trên 1,054 tỉ USD toàn cầu vào sáng ngày 27.12. Theo cập nhật trên trang thống kê doanh thu Box Office Mojo, phim chiếu tại thị trường Bắc Mỹ được 10 ngày (từ ngày 17.12) ở 4.336 rạp, các thị trường khác thì sớm hơn. Trong vòng 3 ngày cuối tuần (từ ngày 24.12 đến ngày 26.12), phim thu về số tiền 81,5 triệu USD, đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ.

Doanh thu của phim trong ngày 25.12, tức lễ Giáng sinh ở Mỹ là đặc biệt cao với số tiền 31,7 triệu USD. Hiện tổng doanh thu của phim tại thị trường nội địa là trên 467,3 triệu USD. Trên thị trường quốc tế, phim thu về số tiền 587,1 triệu USD. Trong đó thị trường Anh "đóng góp" 61,4 triệu USD, Mexico là 46 triệu USD, Úc là 28,2 triệu USD, Hàn Quốc là 29,9 triệu USD... Những thị trường vừa liệt kê là những thị trường mà phim Spider-Man: No Way Home sinh lời cao thời gian qua.

Phim Spider-Man: No Way Home có nam diễn viên Tom Holland đóng chính vai Người Nhện. Đây là phần thứ 3 trong series Người Nhện nằm trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU). Phim tiếp tục dõi theo câu chuyện của Người Nhện khi cậu phải đối mặt với nhiều kẻ thù từ đa vũ trụ. Phim nhận mức chấm 90% trên Rotten Tomatoes.





Bom tấn Spider-Man: No Way Home đã trở thành phim đầu tiên trong năm 2021 cán mốc doanh thu 1 tỉ USD toàn cầu vào thời điểm gần chuyển sang năm mới. Phim đứng sau "người anh em" cùng xưởng Marvel là Avengers: Endgame (chỉ tốn 5 ngày đã kiếm lời được 1 tỉ USD phòng vé), bên cạnh các phim như Avengers: Infinity War (mất 11 ngày) và Star Wars: The Force Awakens (12 ngày). Đây là tác phẩm thứ 49 cán mốc 1 tỉ USD toàn cầu và là phần phim về Người Nhện thứ 2 thuộc Sony đạt được thành tích trên sau bom tấn Spider-Man: Far From Home (2019 với tổng doanh thu toàn cầu là 1,13 tỉ USD).

Phim đạt được doanh thu khủng trên mà không có sự "giúp sức" của thị trường tỉ dân Trung Quốc. Bộ phim trước đó của xứ Trung là The Battle at Lake Changjin "xương vương" phòng vé toàn cầu khi nắm trong tay số tiền 902 triệu USD. Trong thời gian tới, doanh thu của phim Spider-Man: No Way Home dự kiến sẽ tăng thêm do phim chưa "cập bến" tại nhiều thị trường như Nhật Bản (dự kiến chiếu ngày 7.1.2022), Philippines (8.1.2022)...