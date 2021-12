'Spider-Man: No Way Home' gây sốt toàn cầu, người trẻ Việt bắt 'trend' ra sao?

Là phần phim thứ 3 trong loạt phim Người Nhện của Sony/Marvel thuộc "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), phim Spider-Man: No Way Home tiếp tục dõi theo câu chuyện của Người Nhện Peter Parker do Tom Holland đóng sau các phần phim đầu.

Trong phim, Peter Parker nhờ phù thủy tối thượng Doctor Strange, do Benedict Cumberbatch thủ diễn, sửa chữa các vướng mắc ở thực tại và vị phù thủy vô tình mở ra các chiều không gian khác nhau khiến Người Nhện phải chiến đấu với rất nhiều kẻ thù.

Người nhện phiên bản... chibi

Dành sự yêu thích đặc biệt cho nhân vật Người Nhện do diễn viên Tom Holland đóng nên Trần Long Phụng (25 tuổi, làm thiết kế tự do tại Q.11, TP.HCM) đã vẽ lại poster phim Spider-Man: No Way Home bằng phong cách chibi. Bằng khả năng hội họa và phần mềm chuyên dụng, Phụng đã mang một màu sắc mới mẻ nhưng vẫn giữ được thần thái “ngầu” vốn có của nhân vật này.

Phụng chia sẻ anh mất hơn 2 giờ để hoàn thành bức tranh chibi về Người Nhện. Trong các bước vẽ chibi, đối với Phụng gương mặt là phần khiến anh phải mất nhiều thời gian nhất vì phải tập trung thể hiện thần thái, nét đặc biệt trên gương mặt của nhân vật Người Nhện. Chia sẻ về lý do yêu thích nhân vật này, anh Phụng nói: “Đây là một bộ phim tôi cực kỳ yêu thích bởi Người Nhện là nhân vật luôn mang sự trẻ trung, năng lượng cho người xem. Những pha hành động nhanh nhẹn, dũng cảm cùng bộ trang phục đặc trưng là điểm cuốn hút của nhân vật này”.

Hóa trang thành Người Nhện để đi xem phim

Là một người hâm mộ của dòng phim siêu anh hùng của “Marvel” và nhân vật Người Nhện nên anh Trần Thanh Bình (25 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) đã hóa trang thành nhân vật này để đi xem phim ở rạp vào ngày 22.12. Lý giải cho việc làm này, anh Bình cho biết đã được người bạn tặng bộ trang phục người nhện vào tháng 10 nhưng chưa có dịp sử dụng. Nhân dịp đi xem phim Spider-Man: No Way Home anh Bình đã hóa thân thành Người Nhện khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ và nhầm tưởng anh là nhân viên hóa trang của rạp phim.





“Khi đi đường mọi người đều chú ý và tỏ ra thích thú khi tôi dừng xe tại trạm đèn xanh, đèn đỏ. Khi vào đến rạp phim nhiều người còn nhầm tưởng tôi là nhân viên hóa trang nên đã xin chụp hình”, Bình chia sẻ.

Là một dân quân tự vệ và tham gia chống dịch Covid-19 trong suốt khoảng thời gian giãn cách xã hội nên việc được đi xem phim là điều tuyệt vời đối với anh ở thời điểm hiện tại. Anh chia sẻ lý do diện bộ trang phục người nhện là để bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật này và mang lại niềm vui cho những người xung quanh.

Làm “nail” phong cách Người Nhện

Cũng là người hâm mộ lâu năm của nhân vật Người Nhện, Lê Đại Phát (27 tuổi, dạy nghề nail tại Q.Tân Phú, TP.HCM) cho biết anh đã theo dõi tất cả phần phim về nhân vật này và quyết định làm một bộ “nail” phong cách Người Nhện để trông “hoành tráng” khi đi xem phim. Phát cho biết anh phải mất 8 tiếng đồng hồ để hoàn thành bộ “nail” có chân dung của 3 nam diễn viên thủ vai người nhện: Tobey Maguire, Andrew Garfield và gần đây nhất là Tom Holland. Ngoài ra, hình ảnh người nhện bay nhảy trên các tòa tháp cao cũng được thợ làm nail này thể hiện một cách chi tiết trên chiếc móng tay giả có kích thước khiêm tốn.

Nguyên liệu để anh Phát làm ra những chiếc “nail’" mang phong cách Người Nhện này là bột đắp móng, cọ và màu vẽ chuyên dụng. Ngoài mục đích bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật Người Nhện, bộ nail sẽ được anh Phát làm mẫu phục vụ cho việc dạy nail.