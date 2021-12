Bom tấn 'Spider-Man: No Way Home' vượt mốc doanh thu 800 triệu USD toàn cầu

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của phim Spider-Man: No Way Home do đạo diễn Jon Watts chỉ đạo đạt số tiền trên 813,9 triệu USD toàn cầu chỉ trong 10 ngày xuất xưởng (chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 17.12 và các thị trường khác trước đó). Con số này giúp cho tác phẩm mới nhất có sự góp mặt của nam diễn viên Tom Holland - hiện được ca ngợi như gương mặt vàng mới của điện ảnh - trở thành phim Hollywood có doanh thu cao nhất phòng vé năm 2021.

Tính đến ngày thứ 4 vừa qua (giờ địa phương), tác phẩm đã vượt bom tấn No Time to Die (tổng doanh thu toàn cầu trên 774 triệu USD - theo Box Office Mojo) để nắm giữ vị trí trên. Vậy là, nếu nhìn rộng ra phòng vé thế giới năm 2021, phim Spider-Man: No Way Home xếp sau 2 tác phẩm đến từ thị trường Trung Quốc là The Battle at Lake Changjin (trên 902 triệu USD toàn cầu) và Hi, Mom (882 triệu USD).

Theo cập nhật trên trang Box Office Mojo, hiện tác phẩm của hãng Sony/Marvel đang được chiếu tại 4.336 rạp ở Bắc Mỹ, doanh thu là trên 356,5 triệu USD. Variety dự đoán những ngày cuối tuần này, tổng doanh thu của phim ở trong và ngoài thị trường Bắc Mỹ còn tăng cao và cột mốc 1 tỉ USD toàn cầu là không còn xa.





Là phần phim thứ 3 trong loạt phim Người nhện của Sony/Marvel thuộc "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), phim Spider-Man: No Way Home tiếp tục dõi theo câu chuyện của Người Nhện Peter Parker do Tom Holland đóng sau các phần phim đầu. Trong phim, Peter Parker nhờ phù thủy tối thượng Doctor Strange do Benedict Cumberbatch thủ diễn để sửa chữa các vướng mắc ở thực tại và vị phù thủy vô tình mở ra các chiều không gian khác nhau khiến Người Nhện phải chiến đấu với rất nhiều kẻ thù. Phim được lòng các nhà phê bình, nhận mức chấm 90% trên Rotten Tomatoes và điểm A+ trên CinemaScore.

Bên cạnh doanh thu khủng tại Bắc Mỹ, phim Spider-Man: No Way Home cũng đạt doanh thu rất tốt tại phòng vé Việt. Theo Box Office Vietnam, phim hiện thu về số tiền trên 47,66 tỉ đồng sau khi ra rạp Việt Nam từ ngày 17.12 vừa qua.