Tom Holland đáng giá bao nhiêu sau series Người Nhện?

Cú đột phá phòng vé của Spider-Man: No Way Home (tựa Việt Người Nhện: Không còn nhà) vào cuối năm 2021 đưa tên tuổi nam diễn viên Anh Tom Holland (25 tuổi) nổi tiếng toàn cầu.

Lối diễn của Tom Holland qua vai Peter Parker (Người Nhện) đậm chất vui tươi, lanh lợi và trẻ trung đã mang lại cho bom tấn xuất phát từ bộ truyện tranh Marvel dẫn đầu doanh thu phòng vé toàn cầu. Diễn xuất của anh là phần quan trọng trong thành công vượt trội của bộ phim, thu về 260 triệu USD tại Bắc Mỹ cuối tuần qua. Sau năm ngày ra rạp, bộ phim siêu anh hùng này đạt doanh thu “khủng” với 328 triệu USD ở Bắc Mỹ và 750 triệu USD toàn cầu - một kết quả tuyệt vời rất ấn tượng khi biến thể Omicron của Covid-19 đang lan truyền nhanh chóng. Với tốc độ này, Spider-Man: No Way Home sẽ là bộ phim đầu tiên ở thời đại dịch đạt doanh thu hơn 1 tỉ USD trên toàn thế giới.

Điều này có ý nghĩa gì đối với chàng trai trẻ mặc bộ Spandex xanh đỏ của Người Nhện? Sự nghiệp tương lai của Tom Holland ở Hollywood ít nhất có hai đảm bảo: nhiều vai diễn lớn và nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, việc leo lên cao hơn nữa trong danh sách sao hạng A, đoạt giải Oscar sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thể loại vai mà anh đảm nhận trong tương lai.

Trước khi Tom Holland trở thành một cái tên quen thuộc, anh đã ký một hợp đồng đóng vai Người Nhện trong series phim này và xuất hiện trong các phiên bản kết hợp bổ sung của Marvel như Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame.

Người Nhện ngày càng giàu

Tom Holland giờ đây đã kiếm được nhiều tiền từ chiến thắng phòng vé của Spider-Man: Homecoming ra rạp năm 2017 (880 triệu USD toàn cầu), Spider-Man: Far From Home năm 2019 (1,1 tỉ USD) và giờ đây là Spider-Man: No Way Home.

Theo nguồn tin từ các cuộc đàm phán, giá cát-xê của Tom Holland sẽ nhảy lên 8 con số. Trước Người Nhện, anh kiếm được dưới 1 triệu USD cho các vai diễn trong phim. Giờ đây, Tom dễ dàng thu về từ 2 đến 5 triệu USD cho các bộ phim độc lập và từ 5 đến 10 triệu USD cho vai chính phim thương mại. Nam diễn viên vừa được mời đóng vai chính - ngôi sao điện ảnh huyền thoại Fred Astaire trong bộ phim mới nhất của Sony do một đạo diễn hạng A chỉ đạo. Mặc dù thỏa thuận chưa kết thúc, Tom có thể đã kiếm được 1 triệu USD qua phim này. Với các hãng phim lớn, nơi những nhà đầu tư có nhiều tiền hơn để đốt, cát-xê của Tom Holland có thể lên tới 20 triệu USD hoặc hơn. Với tên tuổi được xem là một thương hiệu đình đám, các giám đốc điều hành hãng phim có thể sẵn sàng cắt giảm chi phí khác để đưa Tom Holland vào danh sách diễn viên, theo Variety.

Thêm vào đó, Tom Holland đang thu hút khán giả vào thời điểm Hollywood khao khát tìm kiếm một thế hệ nam chính mới. Ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đang gặp khó khăn bởi một loạt sao hạng A ngày càng già. Tom Hanks đã 65 tuổi, Tom Cruise bước sang tuổi 60 vào năm sau, Brad Pitt cũng 59 tuổi, Will Smith thì 53 tuổi và thậm chí Leonardo DiCaprio trẻ trung ngày nào trong Titanic mà nay cũng 47 tuổi.





Sự bùng nổ của phim trực tuyến đồng nghĩa với việc kinh doanh phim chiếu rạp gặp khó khăn hơn. Nhưng hai ngôi sao trẻ Tom Holland và Timothée Chalamet 26 tuổi (nổi lên qua phim Dune) có thể giúp lấp đầy khoảng trống của thế hệ đi trước. Với các ngôi sao nữ, Zendaya (vai MJ trong Spider-Man: No Way Home) nằm trong số sao trẻ mới nổi.

Câu hỏi được đặt ra là: Làm thế nào để các công ty sản xuất phim biện minh khoản chi cát-xê hấp dẫn đó cho các sao trẻ? Các hãng phim đang mong đợi kiếm được ít nhất 100 triệu USD/ phim tại phòng vé nên sẵn sàng trả cho ngôi sao trẻ mới nổi 10 triệu USD để đóng chính trong phim của họ. Ngày nay, vấn đề là rất ít diễn viên ngoài Leonardo DiCaprio hoặc Brad Pitt có thể đảm bảo doanh thu đó trong thời đại mà công nghệ chứ không phải diễn viên mới là điểm thu hút chính. Đặc biệt là trường hợp Spider-Man: No Way Home, không hẳn nhờ tên tuổi của Tom Holland đã bán được vé. Phần tiếp theo của Vũ trụ Điện ảnh Marvel được cho là một sự kiện giao thoa lớn, gắn liền tình cảm và ký ức trong hai thập kỷ đối với các bộ phim Người Nhện trong quá khứ. Ngay cả những ngôi sao lớn như Tom Cruise cũng chỉ làm khán giả nhớ đến qua một số vai nhất định - chẳng hạn như Ethan Hunt trong series Mission: Impossible.

Cuối cùng, những người trong cuộc ở Hollywood đặt thêm câu hỏi liệu Tom Holland có phải là nghệ sĩ thu hút phòng vé ngoài Spider-Man hay không. Tên tuổi của anh làm được rất ít để cứu vãn bộ phim kinh dị ra rạp năm 2021 là Chaos Walking. Phim này đã chìm nghỉm tại phòng vé trong bối cảnh Covid-19, bị đánh giá không tốt và người hâm mộ trẻ tuổi chẳng quan tâm. Một thử thách lớn cho danh tiếng Tom Holland sẽ là phim Uncharted của Sony - một cuộc phiêu lưu hành động kinh phí lớn. Dựa trên một trong những series trò chơi điện tử bán chạy nhất, được giới phê bình đánh giá cao nhất mọi thời đại, Uncharted giới thiệu đến khán giả chàng trai trẻ thông minh đường phố Nathan Drake (Tom Holland) cùng chuyến phiêu lưu truy tìm kho báu đầu tiên của anh với đối tác khôn ngoan Victor "Sully" Sullivan ( Mark Wahlberg).

Với những phim mới như Cherry và phim tiểu sử về Fred Astaire sắp ra mắt, Tom Holland chứng minh anh không chỉ muốn tham gia những bộ phim thông thường hay những bom tấn lấy ý tưởng từ truyện tranh.

Điểm đáng nói là vai Người Nhện từng cản trở sự nghiệp những nam diễn viên thể hiện vai này trong quá khứ, như Tobey Maguire. Chỉ sau khi treo bộ đồ Người Nhện, Andrew Garfield mới có thể nhận được đề cử Oscar cho Hacksaw Ridge và Quả cầu vàng cho Tick Tick… ​​Boom!.

Tom Holland phải quyết định xem mình sẽ đi theo con đường sự nghiệp nào. Liệu anh có tìm thấy vai diễn tiếp theo làm hài lòng đám đông, đảm bảo cho anh giàu sụ? Hay anh sẽ nắm lấy cơ hội để vào một vai diễn để đời, đứng vào hàng ngũ các sao đoạt giải Oscar? Câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ.