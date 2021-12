Phiên bản đen tối của Doctor Strange trong trailer 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

Trailer đầu tiên của bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Sam Raimi chỉ đạo) tiếp tục giới thiệu đến khán giả khái niệm đa vũ trụ trong "vũ trụ phim Marvel" (MCU). Đoạn video dài hơn 2 phút lần đầu tiên hé lộ diện mạo của Doctor Strange phiên bản đen tối cũng do tài tử Benedict Cumberbatch đóng trên màn ảnh rộng. Phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness là phần tiếp theo của bom tấn Doctor Strange ra mắt năm 2016 do Scott Derrickson lèo lái.

Trong trailer, nhân vật Doctor Strange (có thể xem là một phiên bản trong vũ trụ mà khán giả đang chứng kiến) bất ngờ chạy xuống phố vì phát hiện thế giới đang bị "mục rữa", vỡ vụn từng mảnh. Nhân vật Doctor Strange là người đã mở ra các chiều kích đa vũ trụ trong bom tấn đang chiếu tại các rạp là Spider-Man: No Way Home. Anh đã tìm đến phù thủy Wanda Maximoff, tức Scarlet Witch do Elizabeth Olsen đóng để nắm bắt về những gì đang diễn ra. Cô đăm chiêu khi anh hỏi: "Cô biết gì về đa vũ trụ?".

Sau đó, trailer tiếp tục giới thiệu đến khán giả khung cảnh Doctor Strange xuất hiện trong một đám cưới; tiếp theo, trong một căn phòng và đối mặt với phiên bản đen tối hơn của mình. Phiên bản này nói với anh: "Anh không biết rằng chính anh mới là mối nguy lớn nhất của vũ trụ".

Những tình tiết rời rạc này nhắc người xem nhớ về tập thứ 4 của series hoạt hình What If...? phát trên Disney+, tập trung toàn bộ câu chuyện về phù thủy tối thượng. Trong tập phim, vì muốn sửa chữa quá khứ một cách mù quáng nên Doctor Strange đã triệu hồi ma thuật đen và tiến hành những nghi thức ma quỷ, trở thành một phiên bản đáng sợ và tìm đến Doctor Strange phiên bản "hiền lành" hơn ở vũ trụ khác để hợp thể, từ đó khiến cho vũ trụ "mục rữa", lâm nguy. Rất có thể, những chi tiết xuất hiện trong trailer có liên quan đến những gì mà các nhà làm phim đã bày ra trước đó.





Bên cạnh đó, sự xuất hiện của siêu anh hùng Wanda (vốn bộc lộ sức mạnh tối thượng trong series truyền hình riêng là WandaVision) cũng khiến cho câu chuyện thêm phần kịch tính khi trong trailer, có chi tiết nhân vật này phát huy sức mạnh. "Tôi đã phạm sai lầm và khiến con người tổn thương", Wanda nói với Doctor Strange khi anh tìm cô.

Sau khi quay xong vào mùa xuân năm nay, ê-kíp bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness thông báo quay lại nhiều cảnh đến hết năm. Với những gì đang diễn ra, dễ thấy đa vũ trụ từng xuất hiện trongSpider-Man: No Way Home được các nhà làm phim khám phá sâu hơn. Phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness dự kiến ra rạp ngày 6.5.2022.