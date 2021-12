Bom tấn 'The Matrix Resurrections' nhận khen chê trái chiều

Phim The Matrix Resurrections do Lana Wachowski chỉ đạo vừa nhận mức chấm 70% trên Rotten Tomatoes từ 127 bài đánh giá. Phim là phần thứ 4 của loạt phim nổi tiếng Ma trận (The Matrix) do 2 nhà làm phim Lilly Wachowski và Lana Wachowski viết kịch bản, chỉ đạo. Tác phẩm nối tiếp câu chuyện từ phần 3 là The Matrix Revolutions (2003), được trông chờ từ khán giả do gần 2 thập niên thương hiệu điện ảnh này vắng bóng trên màn bạc.

Các ý kiến đánh giá trên các báo nước ngoài chia thành 2 luồng khen và chê phim. Tờ The Atlantic khen phim là tác phẩm an toàn, trong đó nhấn mạnh rằng nhà làm phim Lana Wachowski, mặc dù không có sự hợp sức của em gái trong vài trò chỉ đạo nhưng vẫn đủ sức lèo lái câu chuyện mang nặng hơi thở đương đại. Đồng ý kiến với The Atlantic, trang San Jose Mercury News nhận xét phim khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố gây cười. Trang này đúc kết: "Phim không thể so sánh với các phần phim đầu, tuy nhiên có rất nhiều sự hài hước".

Phim kể về nhân vật Neo do tài tử Keanu Reeves hóa thân sống trong thời hiện đại ở Mỹ. Anh bây giờ là một nhà phát triển game và phía công ty Warner Bros. đang thúc giục anh sáng tạo phần game (trò chơi điện tử) tiếp theo của thương hiệu Ma trận bằng việc làm mới các tình tiết cũ. Nhân vật của anh bắt gặp Tiffany/Trinity do Carrie-Anne Moss hóa thân tại một quán cà phê và cả 2 cảm thấy ngờ ngợ như đã gặp nhau. Thế nhưng đó chỉ mới là khởi đầu cho chuyến hành trình dài hơn của 2 người sau.





Bên cạnh các ý kiến khen phim, bom tấn The Matrix Resurrections nhận về nhiều sự chê bai. Đầu tiên là các pha hành động trong phim, trang Deadline chê các pha hành động vụng về, khung hình bị chao đảo một số cảnh chiến đấu và khiến cho nhiều phân cảnh không thực sự cuốn hút như các phần phim đầu.

Nhiều ý kiến nhận xét phim không có gì mới ngoài việc "xào nấu" lại những gì quen thuộc từ các phần phim trước. Trang Chicago Sun-Times cho rằng: "Phim giống như "hâm nóng" lại các phần phim cũ hơn là sáng tạo điều mới mẻ". Nhưng trang này cũng khen rằng: "The Matrix Resurrections là một bộ phim nghe - nhìn rất tốt và 2 diễn viên Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss nhắc chúng ta về những gì mà họ đã tạo nên trong bộ ba phim trước đây".

Bom tấn The Matrix Resurrections xuất xưởng từ ngày 22.12 tại thị trường Bắc Mỹ. Trên trang Box Office Mojo, phim có doanh thu toàn cầu 9,1 triệu USD sau khi chiếu ở một số thị trường bên ngoài Bắc Mỹ. Ngoài 2 ngôi sao trên, phim còn quy tụ dàn diễn viên như Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris...