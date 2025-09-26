Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

Ngọc Chi
26/09/2025 20:35 GMT+7

'Em thấy nhiều cặp đôi được tư vấn thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) để tăng tỷ lệ đậu thai nhưng kết quả mỗi người khác nhau. Vậy xin hỏi bác sĩ tỷ lệ thành công của phương pháp này là bao nhiêu?', (Ngọc Mai, 37 tuổi, ở TP.HCM).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Đạt, Trung tâm  IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam, giải đáp: Chào bạn, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (hay IUI) là một trong những phương pháp hỗ trợ sinh sản khá phổ biến, mang đến hy vọng cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công khi thực hiện phương pháp này vẫn luôn là vấn đề được nhiều cặp đôi quan tâm. Dưới đây sẽ là phân tích để bạn hiểu rõ hơn về phương pháp này và tỷ lệ thành công của nó.

Những trường hợp nào nên bơm tinh trùng vào buồng tử cung?

Vô sinh không rõ nguyên nhân: Khi không tìm thấy nguyên nhân cụ thể sau quá trình thăm khám và xét nghiệm.

Rối loạn kinh nguyệt: Phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc không rụng trứng đều đặn.

Bất thường nhẹ về tinh trùng: Tinh trùng yếu, số lượng ít hoặc khả năng di động kém.

Vấn đề về cổ tử cung: Chất nhầy cổ tử cung không thuận lợi cho sự di chuyển của tinh trùng hoặc có sẹo cản trở tinh trùng đi qua. 

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

Tỷ lệ thành công khi làm IUI phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, nguyên nhân vô sinh và chất lượng tinh trùng. Trung bình, tỷ lệ thành công cho mỗi chu kỳ IUI dao động từ 20% đến 25%. Nếu sau 3-4 chu kỳ IUI không thành công, bác sĩ có thể đề xuất các phương pháp hỗ trợ sinh sản khác như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trung tâm IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam

ẢNH: P.N

Một số lưu ý để tối ưu hóa tỷ lệ thành công khi bơm IUI

Độ tuổi của người vợ: Khả năng sinh sản của phụ nữ giảm dần theo tuổi tác. Phụ nữ dưới 25 tuổi có tỷ lệ mang thai cao nhất, trong khi phụ nữ trên 40 tuổi tỷ lệ này giảm đáng kể.

Chất lượng tinh trùng: Mật độ, khả năng di động và hình dạng của tinh trùng ảnh hưởng lớn đến kết quả IUI.

Chất lượng trứng và tình trạng tử cung: Để đạt tỷ lệ thành công cao, cần có 1-2 nang noãn đạt kích thước tiêu chuẩn vào ngày kích thích rụng trứng, và nội mạc tử cung phải đủ tốt.

Thời gian vô sinh - hiếm muộn: Thời gian vô sinh càng dài, hiệu quả của IUI càng giảm. Do đó, nên thăm khám sớm để có phương án điều trị kịp thời.

Chế độ dinh dưỡng và lối sống: Dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh có thể cải thiện khả năng thụ thai. Vì vậy, bạn nên bổ sung các thực phẩm tăng cường chất lượng trứng và tinh trùng, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn và tránh các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia.

Giảm căng thẳng: Tâm lý thoải mái có thể ảnh hưởng tích cực đến kết quả làm IUI. Thực hành các kỹ thuật thư giãn như thiền, yoga hoặc tham gia các hoạt động giải trí yêu thích để giảm căng thẳng. 

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu? - Ảnh 2.

Minh họa phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung

ẢNH: AI

 Sau khi thực hiện IUI thất bại thì bao lâu mới làm lại được?

Thông thường, nếu một chu kỳ IUI không thành công, bạn có thể bắt đầu chu kỳ tiếp theo ngay trong tháng kế tiếp, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và sự tư vấn của bác sĩ.

Việc nghỉ ngơi giữa các chu kỳ có thể được xem xét dựa trên đáp ứng của cơ thể trong quá trình điều trị và tình trạng tâm lý.

