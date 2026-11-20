Sau 4 năm chuẩn bị, ba vận động viên khiếm thị của Beyond Sight lần đầu tham dự giải ngày 15.11. Phạm Trung Thu đảm nhận phần bơi 1,9 km, Tạ Đình Hán đạp xe 90 km và Vũ Tiến Mạnh chạy bộ 21,1 km, với sự hỗ trợ của Lê Hùng Cường.

Đội tiếp sức khiếm thị Beyond Sight

Mỗi thành viên đều có dấu ấn thể thao đáng ghi nhận. Mạnh từng giành 4 huy chương bạc tại hai kỳ ASEAN Para Games 2023 và 2026. Hán cũng từng giành huy chương tại ASEAN Para Games; cả anh và Thu đều đã hoàn thành cự ly marathon.

Với Beyond Sight, cuộc đua không chỉ hiện thực hóa mục tiêu được ấp ủ nhiều năm, mà còn là cơ hội khám phá khả năng bản thân, lan tỏa niềm tin và khuyến khích mọi người mạnh dạn theo đuổi đam mê, bất kể xuất phát điểm hay hoàn cảnh.

Đây cũng là giá trị mà Sunrise Events Vietnam, đơn vị tổ chức giải, mong muốn lan tỏa đến cộng đồng. Sau Phú Quốc, Beyond Sight tiếp tục hướng đến IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long 2027, mang theo khát vọng chinh phục thử thách mới và hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực để nhiều người tự tin bắt đầu hành trình riêng.