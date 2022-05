Bốn người trong gia đình ở TP.Thủ Đức tử vong là do phù phổi cấp

Chiều 19.5, Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP.Thủ Đức điều tra vụ việc 4 người trong gia đình tử vong trong phòng trọ tại đường số 6, KP.6, P.Hiệp Bình Phước được phát hiện sáng 18.5. Đến tối 18.5, công tác khám nghiệm tử thi 3 nạn nhân gồm: ông L.V.K, bà N.T.L (hai vợ chồng cùng 44 tuổi) và con trai L.Q.H (14 tuổi) đã kết thúc. Kết quả ban đầu cho thấy, 3 nạn nhân tử vong là do phù phổi cấp, không có tác động ngoại lực. Thi thể 3 nạn nhân được công an bàn giao cho gia đình đưa về Bình Thuận lo hậu sự.

Khám nghiệm hiện trường vụ việc cho thấy, gia đình ông K. sống trong căn phòng trọ hơn 10 m2 (có gác lửng). Phòng trọ được gia đình ông K. bịt hết các lỗ thông khí để sử dụng máy lạnh. Căn phòng trọ nằm sâu trong dãy trọ, phía trước cửa phòng gia đình ông K. đặt bếp lò nấu than tổ ong để hấp cá mang đi bán mỗi ngày.

Liên quan đến vụ việc, lúc 15 giờ 50 ngày 19.5, chị L.T.K.L (con gái vợ chồng ông K., nạn nhân nguy kịch) đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân L. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng 18.5 trong tình trạng hôn mê sâu, sinh hiệu không ổn định, huyết áp tụt. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân L. hôn mê do thiếu ô xy não, tổn thương đa tạng mức độ nặng, nghi nhiễm độc khí CO.





Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Hoài Minh Tân, Bí thư P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết địa phương đã kêu gọi, quyên góp chung tay hỗ trợ gia đình ông K. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Thủ Đức và P.Hiệp Bình Phước đã thăm hỏi và trao 60 triệu đồng đến người thân gia đình ông K. Gia đình ông K. thuộc diện khó khăn, cả nhà từ TP.Phan Thiết vào TP.HCM ở trọ đi làm. Ông K. thì đi làm thợ hồ, vợ bán cá hấp tại chợ Tân Định (Q.1), con gái lớn làm công nhân may, con trai 14 tuổi làm việc tại cửa hàng bán mắt kính.