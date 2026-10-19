Bốn sản phẩm của Tập đoàn BRG được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Kết quả trên ghi nhận định hướng phát triển hệ sinh thái gắn chuẩn mực quốc tế với giá trị Việt dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và uy tín thương hiệu Việt.

Đại diện Tập đoàn BRG nhận biểu trưng vinh danh Thương hiệu quốc gia 2026

Khẳng định uy tín thương hiệu Việt bằng năng lực thực thi

Tại lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm xuất sắc được tôn vinh và công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Thủ tướng nhấn mạnh mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới.

Với Tập đoàn BRG, đó cũng là định hướng được cụ thể hóa qua những lựa chọn chiến lược của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga: hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới, tiếp nhận kinh nghiệm quản trị và phát triển đội ngũ người Việt. Năng lực tích lũy qua quá trình đầu tư, vận hành trở thành nền tảng để Tập đoàn BRG phát triển thương hiệu riêng, kết hợp chuẩn mực quốc tế với lợi thế cảnh quan và bản sắc văn hóa tại từng điểm đến.

Trên nền tảng đó, hệ sinh thái Tập đoàn BRG tạo sự kết nối giữa các lĩnh vực kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mở rộng cơ hội thị trường cho các đối tác trong nước. Giá trị thương hiệu được khẳng định bằng năng lực thực thi và niềm tin của khách hàng, góp phần nâng cao uy tín hàng hóa, dịch vụ Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nâng chuẩn dịch vụ, tăng sức hấp dẫn của điểm đến

Trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng, BRG Hospitality khẳng định năng lực thương hiệu Việt qua hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ dịch vụ trên toàn quốc. Từ kinh nghiệm hợp tác với Marriott, Hilton, IHG và các đối tác danh tiếng toàn cầu, BRG Hospitality từng bước làm chủ năng lực quản trị, vận hành và phát triển các thương hiệu riêng.

Các sản phẩm tiêu biểu gồm The Theodore Hanoi bên Hồ Hoàn Kiếm, Legend Valley Hotel thuộc tổ hợp Legend Valley Country Club tại Ninh Bình và Ruby Tree Golf Villas. Mỗi sản phẩm kết hợp chuẩn mực dịch vụ quốc tế với lợi thế cảnh quan và bản sắc địa phương, tạo trải nghiệm riêng cho du khách. Đây là nền tảng khẳng định vị thế của BRG Hospitality trong phân khúc lưu trú cao cấp, góp phần nâng tầm thương hiệu khách sạn Việt Nam.

Khách sạn Legend Valley Hotel với 200 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế

Tư duy nâng chuẩn chất lượng dịch vụ cũng được thể hiện xuyên suốt trong cách BRG Golf kiến tạo sản phẩm. Thông qua hợp tác với những huyền thoại gôn thế giới như Nicklaus Design và Greg Norman Design để phát triển hệ thống sân gôn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với tiêu chí bảo tồn và tôn trọng cảnh quan tự nhiên Việt Nam cùng triết lý thiết kế yêu cầu tính chiến thuật cao để tạo nên những sân gôn có bản sắc và sức hấp dẫn riêng.

Sân gôn Legend Valley Country Club (Ninh Bình) với 36 hố gôn tiêu chuẩn quốc tế

Hiện BRG Golf sở hữu, quản lý và vận hành 10 sân gôn thuộc 6 tổ hợp trên toàn quốc. Các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận chất lượng hệ thống sân gôn, cho thấy định hướng đầu tư bài bản vào thiết kế, vận hành và nâng tầm trải nghiệm của hàng triệu khách hàng.

Mở rộng mạng lưới, tạo thị trường cho hàng Việt

Trong lĩnh vực bán lẻ, BRGMart phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp sản xuất với người tiêu dùng thông qua mạng lưới phân phối hiện đại.

Hiện diện tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên, hệ thống phục vụ hơn 360.000 lượt khách mua sắm mỗi tháng, hợp tác với hơn 700 đối tác, nhà cung cấp; trong đó trên 96% là nhà cung cấp Việt Nam.

Đa dạng các sản phẩm tiêu dùng trong Siêu thị BRGMart

Mạng lưới ấy tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp trong nước. Các yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc và khả năng cung ứng ổn định góp phần thúc đẩy nhà cung cấp hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao.

Bốn năm liên tiếp được Vietnam Report vinh danh trong Top 10 Công ty bán lẻ uy tín, BRGMart tiếp tục khẳng định uy tín trong lĩnh vực phân phối hiện đại. Giá trị thương hiệu được xây dựng từ sự tin cậy của khách hàng và khả năng đồng hành cùng các đối tác Việt.

Để di sản Việt tiếp tục tạo giá trị trong đời sống hiện đại

Nếu hợp tác quốc tế giúp tiếp nhận tinh hoa thế giới, thì bản sắc văn hóa lại chính là nền tảng tạo nên giá trị độc bản để thương hiệu Việt tự tin bước ra toàn cầu.

Với Gốm Chu Đậu, Tập đoàn BRG lựa chọn phát triển thương hiệu trên nền tảng bảo tồn và khai thác giá trị văn hóa Việt Nam. Tập đoàn BRG đồng hành cùng quá trình phục dựng, đầu tư cho con người, cải tiến mẫu mã và đưa công nghệ vào quá trình sáng tạo, sản xuất. Dòng sản phẩm vẽ vàng kim tinh xảo là nhịp cầu hoàn mỹ giữa kỹ nghệ cổ truyền và công nghệ thẩm mỹ hiện đại.

Nét vẽ thủ công của nghệ nhân Gốm Chu Đậu tiếp nối tinh hoa gốm cổ Việt Nam, gìn giữ bản sắc di sản qua từng sản phẩm

Không chỉ là một vật phẩm, Gốm Chu Đậu tự hào vinh dự được chọn làm quà tặng các nguyên thủ, đối tác quốc tế trong các sự kiện trọng đại. Giá trị thương hiệu đồng thời gắn với việc phát triển nghề truyền thống, duy trì sinh kế và tạo cơ hội cho cộng đồng nghệ nhân.

Việc các sản phẩm, dịch vụ tiếp tục đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 ghi nhận năng lực đầu tư, quản trị và phát triển thương hiệu của Tập đoàn BRG, đồng thời gắn với trách nhiệm duy trì chất lượng và giữ vững niềm tin của khách hàng, đối tác.