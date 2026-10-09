BON Spa đồng hành cùng Hội LHPN TP.HCM trao sinh kế cho phái đẹp

Không khí sôi động tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp

Sáng 9.10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" chính thức diễn ra, thu hút hàng trăm hội viên và nữ doanh nhân tham dự. Sự kiện do Hội LHPN TP.HCM tổ chức nhằm phát động Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035" và chương trình "Tick xanh trách nhiệm".

Đồng hành cùng sự kiện, hệ thống BON Spa thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại dịch vụ Hải Hưng gây chú ý khi công bố gói tài trợ đào tạo nghề trị giá hơn 1 tỷ đồng dành cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ tọa đàm "Phụ nữ tự tin trong kỷ nguyên mới: Dám học – Dám làm – Dám tạo thu nhập", chia sẻ trước câu hỏi của MC về hành trình xây dựng thương hiệu, ThS Nguyễn Thị Trang Phương – Founder & CEO BON Spa – mang đến góc nhìn thực chiến từ doanh nghiệp dịch vụ. Theo nữ doanh nhân, sự tự tin phải củng cố bằng việc học tập không ngừng, nâng cao chuyên môn và năng lực quản lý. Đặc biệt với ngành dịch vụ, yếu tố then chốt là con người, nơi cần cả kỹ năng vững vàng lẫn trái tim tận tụy. Việc đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ và truyền lửa sự chân thành là chìa khóa giúp thương hiệu phát triển bền vững. Chị định hướng việc không ngừng hoàn thiện bản thân và nhân sự là lộ trình vững chắc giúp chị em tự tin khẳng định vị thế.

ThS Nguyễn Thị Trang Phương – Founder & CEO BON Spa (thứ hai từ trái sang) cùng các diễn giả chia sẻ góc nhìn thực chiến tại phiên Tọa đàm "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt"

Trao nghề thật, tạo việc làm thật

Lễ ký kết tài trợ 50 khóa đào tạo nghề chăm sóc mẹ và bé trị giá hơn 1 tỷ đồng diễn ra tại sự kiện là cột mốc hiện thực hóa chuỗi hợp tác chiến lược giữa BON Spa và Hội LHPN TP.HCM. Theo thỏa thuận, BON Spa sẽ liên tục đồng hành cùng Hội trong các chuyên đề nâng cao năng lực cho phụ nữ tại các cấp cơ sở trên toàn địa bàn thành phố.

Riêng 50 suất học bổng toàn phần cho phụ nữ khó khăn và mẹ đơn thân đợt này được huấn luyện thực hành chuyên sâu 60 buổi. Chương trình lấy chất lượng làm thước đo cốt lõi, đào tạo trực tiếp từ gội đầu dưỡng sinh, chăm sóc da mặt, massage phục hồi, đến quy trình chuẩn về chăm sóc mẹ sau sinh và tắm, massage an toàn cho trẻ sơ sinh. Khóa học tích hợp bộ kỹ năng ứng dụng thực tế: giao tiếp ứng xử, ứng dụng công nghệ tiếp cận khách hàng và quản trị tài chính cá nhân tinh gọn.

Quá trình giảng dạy vận hành trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế của BON Spa: tiêu chuẩn kép ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, chứng nhận CIDESCO Thụy Sĩ và chứng nhận PDB Singapore.

ThS Nguyễn Thị Trang Phương – Founder & CEO BON Spa (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu, doanh nhân nhận cây xanh lưu niệm từ Ban tổ chức, thể hiện tinh thần "Cùng kết nối – Cùng chia sẻ – Cùng hành động – Cùng kiến tạo cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp"

Tốt nghiệp với chứng nhận nghề, học viên chủ động nắm bắt 3 cơ hội sinh kế rõ ràng: trở thành kỹ thuật viên chính thức tại hệ thống BON Spa, làm dịch vụ chăm sóc tại nhà (Home-care) linh hoạt thời gian, hoặc tự tin mở cơ sở làm đẹp nhỏ khi đã vững tay nghề.

Sự phối hợp giữa Hội LHPN TP.HCM và BON Spa mang lại quy trình hỗ trợ thiết thực: Trao tri thức – Đào tạo nghề – Tạo việc làm, góp phần thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 của TP.HCM.

Thông tin về BON Spa – Beauty, Mom & Baby Care: Địa chỉ: 252 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM

252 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM Hotline: 0962 266 668

0962 266 668 Website: www.bonspa.net



