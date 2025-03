BONCHA - Chiều fan từ A đến Z tại concert Anh Trai ‘Say Hi’

Anh Trai ‘Say Hi’ Concert Đêm 5: Sân khấu thăng hoa, cảm xúc vỡ òa

Vẫn là những "anh trai" đầy năng lượng, nhưng đêm nhạc thứ 5 đã mang đến bất ngờ cực lớn với loạt bản phối mới toanh. Vẫn là những "anh trai" đầy năng lượng, nhưng đêm nhạc thứ 5 đã mang đến bất ngờ cực lớn với loạt bản phối mới toanh. Lần đầu tiên mashup Spectre - Who I Am - Alone - Fire được diễn trên sân khấu khiến cả concert như bùng cháy.

Khán giả được dịp thưởng thức The Best Hit "Catch Me If You Can" phiên bản Ballad nhẹ nhàng bởi Dương Domic, Pháp Kiều, Rhyder trước khi "quẩy" cực sung cùng bản gốc của Quang Hùng MasterD.

Không khí càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi "I'm Thinking About You" của Đức Phúc, RHYDER, Hùng Huỳnh, WEAN xuất hiện đầy phóng khoáng trên xích lô! Chưa dừng lại ở đó, top hit "Đều Là Của Em" với hình ảnh những chàng cao bồi miền viễn Tây đã một lần nữa đốt cháy cả concert, khiến hàng chục nghìn fan đứng ngồi không yên.

Qua những tiết mục đầy năng lượng, concert nhanh chóng chạm đến những khoảnh khắc lắng đọng. Ca khúc "Bao lời con chưa nói" gây xúc động với sự xuất hiện 200 bức ảnh của fan gửi về, ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ bên bố mẹ, khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt.

Dù đã bước sang đêm nhạc thứ 5, Anh Trai ‘Say Hi’ vẫn giữ trọn độ hot. Và để góp phần "giữ nhiệt" cho chương trình, không thể không nhắc đến sự đồng hành tuyệt vời từ Trà Mật Ong BONCHA - thương hiệu luôn biết cách "chiều" fan hết nấc!

BONCHA "chiều fan" hết mực tại chuỗi concert Anh Trai ‘Say Hi’

Với các "Hi Mom, Hi Dad", tiết mục mở đầu không chỉ là màn khởi động, phần biểu diễn này như một chiếc túi mù bất ngờ chờ được khám phá. Trước thềm concert, hàng chục nghìn bình luận trên mạng xã hội đã "order" BONCHA xé chiếc túi mù này với "secret" Quang Hùng MasterD - Tân đại sứ thương hiệu của nhãn hàng.

Đáp lại nguyện vọng của fan, BONCHA đã cùng Quang Hùng MasterD đốt cháy sàn diễn với bài hát triệu view "Đừng khóc một mình". Với sân khấu trẻ trung đậm sắc vàng, tiết mục đã khuấy động không khí bùng nổ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

"Mở màn concert mà thấy ngay Quang Hùng MasterD xuất hiện trên sân khấu, tim mình muốn rớt ra ngoài luôn! BONCHA đúng là "chiều" fan hết nấc, biến giấc mơ của tụi mình thành hiện thực. Cảm ơn BONCHA vì đã mang đến một màn opening quá đỉnh", một Hi Mom đến từ Cần Thơ đã chia sẻ.

Không chỉ mang đến những trải nghiệm âm nhạc, BONCHA còn tổ chức hàng loạt hoạt động thú vị trước concert và một trong số đó là "Đổi nắp lấy vé" đã trở thành "đặc sản". Hoạt động đã trở thành cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ, thu hút hàng nghìn lượt tham dự và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Linh, một người hâm mộ của Anh Trai ‘Say Hi’ - vui mừng chia sẻ niềm may mắn khi được BONCHA tặng vé tham dự Concert 5. "Mình thật sự không thể tin được. Cảm ơn BONCHA vì đã tạo cơ hội cho những người hâm mộ như mình." Với Linh, đây không chỉ là một tấm vé mà là món quà tinh thần ý nghĩa giúp cô gắn kết gần hơn đến thần tượng của mình.

Ngoài ra, trạm thanh mát BONCHA cũng là nơi fan không thể bỏ lỡ khi đến với concert Anh Trai ‘Say Hi’. Giữa cái nóng oi ả của Sài Gòn, BONCHA đã mang hàng chục nghìn chai Trà Mật Ong BONCHA vị Ô Long Đào tiếp sức cho fan đu idol. Không dừng lại ở đó, với thiết kế ấn tượng, BONCHA đã thu hút hàng nghìn các bạn trẻ đến check-in cùng Quang Hùng MasterD và tham gia các hoạt động thú vị.

Có thể nói, đồng hành cùng chuỗi Concert Anh Trai ‘Say Hi’, Trà Mật Ong BONCHA không chỉ mang đến những sản phẩm giải khát, mà còn tạo nên một không gian gắn kết, nơi các Hi Mom, Hi Dad có thể gặp gỡ, giao lưu với thần tượng và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.