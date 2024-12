BONCHA gây ấn tượng mạnh với giới trẻ qua concert Anh Trai 'Say Hi' tại Hà Nội

Sau sức hút của 2 đêm concert đầu tiên tại TP.HCM vào tháng 9 và 10, Trà Mật Ong BONCHA tiếp tục cùng Anh Trai "Say Hi" mang Concert 3 và Concert 4 đến Hà Nội, tạo nên một sự kiện đặc biệt: 30 nghệ sĩ cùng đứng chung trên sân khấu với quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, đáp lại tình cảm nồng nhiệt của khán giả Thủ đô cùng những người đã luôn mong đợi và yêu thương chương trình.

Trà Mật Ong BONCHA mang đến tiết mục bùng nổ chinh phục trái tim hàng chục nghìn fan

Tham gia concert, khán giả được chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với những màn trình diễn ấn tượng và bùng nổ như "Thi sĩ", "Kim phút kim giờ", "Sóng vỗ vỡ bờ", "Regret"… đến những phút giây "quẩy nhiệt tình" với "Catch Me If You Can't", "Sao hạng A", "Đều là của em", "Ngạo nghễ", "Tình đầu quá chén", "Walk"…

Các nghệ sĩ còn mang đến phút giây ngập tràn niềm vui, gắn kết qua những màn giao lưu, tặng quà cho fan. Concert tại Hà Nội khép lại bằng màn trình diễn của các Anh Trai "Say Hi" với ca khúc "Say Hi Never Say Goodbye" - sáng tác mới của Dương Domic, khiến tất cả người hâm mộ vỡ òa trong cảm xúc.

Có thể nói, concert Anh Trai "Say Hi" tại Hà Nội không chỉ để lại những dư vị khó quên trong lòng khán giả, mà còn là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của văn hóa idol nội địa. Hàng chục nghìn người hâm mộ và 30 Anh Trai đã cùng thắp sáng ngọn lửa đam mê, truyền tải phong cách sống hết mình của tuổi trẻ. Đây cũng chính là thông điệp mà nhà tài trợ Trà Mật Ong BONCHA mong muốn gửi gắm qua chương trình.

BONCHA - Anh Trai "Say Hi" đồng hành mang đến những trải nghiệm độc đáo

Xuyên suốt 2 đêm concert tại Hà Nội, nhãn hàng Trà Mật Ong BONCHA trong vai trò Nhà tài trợ Vàng không chỉ gia nhiệt cho Anh Trai "Say Hi" qua các tiết mục được đầu tư công phu, mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ giữa các nghệ sĩ với fan.

Thương hiệu còn khiến concert nóng hơn bao giờ hết khi Anh Trai Dương Domic xuất hiện cùng "Tràn Bộ Nhớ" và "Mất Kết Nối", hai bài hát solo lần đầu tiên được chàng "Bống Khờ" trình diễn trên sân khấu và nhận được hưởng ứng nồng nhiệt từ hàng chục ngàn khán giả dưới khán đài.

Anh Trai Dương Domic hào hứng tương tác cùng với khán giả

Bạn P.M.L (22 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Chương trình thực sự rất ấn tượng, em và nhóm bạn đã cùng nhau "quẩy" hết mình. Đây cũng là đầu tiên em được gặp các Anh Trai ở khoảng cách gần. Sau concert, em chính thức trở thành fan của BONCHA. Cảm ơn BONCHA đã mang các Anh Trai đến Hà Nội".

Khán giả tham gia Concert được nhãn hàng tiếp sức bằng hàng chục nghìn sản phẩm Trà Mật Ong BONCHA Trà Xanh Hoa Lài (Ít Ngọt). Mỗi sản phẩm được trao tận tay các khán giả chính là món quà chứa đựng thông điệp về sự kết nối, tươi mới, năng động và đầy sức sống, giống như âm nhạc của Anh Trai "Say Hi".

Trước concert, Trà Mật Ong BONCHA đồng hành với người hâm mộ trong chuỗi hoạt động bên lề, tạo nên niềm vui gắn kết và những giây phút đáng nhớ. Nhãn hàng đã thực hiện University Tour tại nhiều trường đại học ở Hà Nội, nhằm tiếp cận và kết nối trực tiếp với các bạn sinh viên năng động, đồng thời trao tay những món quà độc quyền từ Anh Trai "Say Hi" cho các bạn may mắn.

Thương hiệu Trà mật ong BONCHA thành công gắn kết giới trẻ

Chương trình "Đổi nắp lấy vé" của thương hiệu cũng đã giúp hàng trăm BON-BAE (cách gọi fandom của Trà Mật Ong BONCHA) được trực tiếp tham gia Concert Anh Trai "Say Hi" tại Hà Nội.

N.T.M (23 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Mình là fan của cả Trà Mật Ong BONCHA và Anh Trai "Say Hi". May mắn trúng vé tham gia concert khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn BONCHA đã biến ước mơ gặp được thần tượng của mình thành hiện thực".

Với sự thành công rực rỡ của chuỗi concert, không thể phủ nhận rằng sự kết hợp giữa Trà Mật Ong BONCHA và Anh Trai "Say Hi" đã góp phần đưa tên tuổi của các nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Đổi lại, chương trình cũng đã góp phần đưa thương hiệu Trà Mật Ong BONCHA chiếm trọn cảm tình của người dùng trẻ.

Sự kết hợp ăn ý giữa Anh Trai "Say Hi" và Trà mật ong BONCHA đã và đang tạo nên cú hích lớn với thị trường âm nhạc, khẳng định giá trị thương hiệu của nhà tài trợ và nâng tầm trải nghiệm giải trí, tiêu dùng cho khán giả Việt.