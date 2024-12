Boney M trở lại Việt Nam hát miễn phí cho khán giả mừng Giáng sinh

Boney M sẽ đưa không khí Giáng sinh tới Việt Nam vào tối 21.12 tại Đà Lạt ẢNH: BTC

Boney M với giọng ca chính huyền thoại là Liz Mitchell, cùng ban nhạc Joy và nữ ca sĩ Samantha Fox sẽ trình diễn tại Dalat Spring Concert diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) vào tối 21.12 tới. Chương trình được biểu diễn miễn phí cho người dân và du khách mừng Giáng sinh. Đây cũng là lần hiếm hoi loạt nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế tham gia trình diễn tại thành phố ngàn hoa trong dịp lễ hội cuối năm.



Boney M cùng Liz Mitchell đã tới Việt Nam biểu diễn hai lần và chuyến đi lần này trở nên đặc biệt hơn khi giọng ca huyền thoại sẽ ngân vang những bản nhạc Giáng sinh kinh điển trong không gian thơ mộng ở Đà Lạt. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ lâu năm của Boney M không khỏi hào hứng, mong chờ được trực tiếp thưởng thức những bài hát trong Christmas Album (1981) đình đám của nhóm, đặc biệt là bản nhạc huyền thoại Mary's Boy Child.

Boney M, Joy và Samantha Fox cùng đứng trên sân khấu Dalat Spring Concert sắp tới ẢNH: BTC

Boney M. là ban nhạc funk, disco được thành lập vào năm 1974 với đội hình ban đầu gồm 4 thành viên: Liz Mitchell, Marcia Barrett (từ Jamaica), Maizie Williams (từ Montserrat) và Bobby Farrell (từ Aruba) sau đó trải qua nhiều lần thay đổi đội hình. Boney M nổi đình đám vào thập niên 1970, 1980 với âm nhạc tràn đầy năng lượng, bốc lửa như mùa hè nắng gió vùng Caribbean qua hàng loạt bản hit vươn tầm quốc tế: Daddy Cool, Sunny, Ma Baker, Belfast, Sunny, Rasputin, Gotta Go Home…

Không chỉ được coi là huyền thoại có một không hai của dòng nhạc disco, Boney M còn sở hữu album nhạc Giáng sinh kinh điển - Christmas Album. Với album này, nhóm không chỉ muốn khẳng định vị thế của mình mà còn nỗ lực tạo ra một sản phẩm mang giá trị tinh thần, gần gũi với mọi gia đình trong dịp lễ hội. Sự kết hợp giữa chất disco hiện đại và các giai điệu Giáng sinh truyền thống đã làm nên điểm đặc biệt của album.

Christmas Album gồm 12 ca khúc: White Christmas, Feliz Navidad, Jingle Bells… trong đó có những bản phối mới từ các bài hát Giáng sinh cổ điển và một số ca khúc nguyên bản.

Mary's Boy Child/Oh My Lord với giai điệu ấm áp và phần hòa âm bắt tai là nhạc phẩm nổi tiếng nhất trong album, trở thành một trong những ca khúc biểu tượng của Giáng sinh. Boney M kết hợp lời ca truyền thống của Mary's Boy Child phiên bản gốc năm 1956 của Harry Belafonte với phần lời mới trong Oh My Lord, tạo nên một bản hit ăn khách kỷ lục. Bản phối độc đáo kết hợp giữa hai ca khúc đã thể hiện sự tài tình trong việc chuyển đổi giữa các giai điệu nhẹ nhàng và phần điệp khúc mạnh mẽ. Phần hòa âm của nhóm mang lại cảm giác ấm áp, khiến bài hát vừa mang tính truyền thống vừa có nét tươi mới.