Bóng bàn Việt Nam đã 'chín muồi'

Hoàng Lê
Hoàng Lê
04/12/2025 09:50 GMT+7

Đội tuyển bóng bàn VN hứa hẹn có kỳ SEA Games 33 bùng nổ trên đất Thái Lan khi sở hữu dàn tuyển thủ 'chín muồi', được trui rèn kỹ càng và giàu khát vọng cống hiến.

KỲ VỌNG LỚN Ở ĐỘI TUYỂN NAM

Trong bối cảnh bóng bàn nam Singapore đang trẻ hóa lực lượng, Thái Lan cùng Malaysia thiếu sự đồng đều thì đây là cơ hội quý để đội tuyển nam bóng bàn VN cạnh tranh sòng phẳng các nội dung đơn nam, đôi nam, đặc biệt là đồng đội nam.

Cách đây 8 năm, tại SEA Games 29 năm 2017 ở Malaysia, đội tuyển bóng bàn nam VN bất ngờ đánh bại Singapore hùng mạnh, đoạt HCV đồng đội nam. Chiến thắng lịch sử này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các tay vợt VN thêm tự tin khi chạm trán các tay vợt Singapore, từ đó bóng bàn VN đoạt HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp sau đó.

Bóng bàn Việt Nam đã 'chín muồi'- Ảnh 1.

Đinh Anh Hoàng (phải) cùng đội tuyển bóng bàn nam hứa hẹn tỏa sáng

ẢNH: VTTF

Tay vợt Đinh Quang Linh, người góp mặt trong chiến thắng trước Singapore 8 năm về trước, nay đến SEA Games 33 trong vai trò HLV. 3 VĐV còn lại là Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh vẫn tiếp tục đến Thái Lan tranh tài lần này. Kinh nghiệm của bộ ba kể trên cùng với tài năng của "tiểu tướng" Đinh Anh Hoàng là cơ sở để bóng bàn VN tạo nên sự bùng nổ. Trong năm 2025, Anh Hoàng khẳng định vị trí số 1 bóng bàn VN khi đoạt cả ba HCV đơn nam, đôi nam, đồng đội nam giải vô địch quốc gia, sau đó đăng quang giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc. Được tạo điều kiện thi đấu một số giải quốc tế, đồng thời có chuyến tập huấn quan trọng ở Trung Quốc trước khi về tham dự SEA Games 33 giúp Anh Hoàng cùng đồng đội thêm tự tin săn vàng trên đất Thái. Bên cạnh các nội dung của nam, Anh Hoàng còn có mục tiêu bảo vệ tấm HCV nội dung đôi nam nữ mà anh cùng Trần Mai Ngọc xuất sắc đoạt được 2 năm trước tại Campuchia.

MAI HOÀNG MTRANG TRỞ LẠI Ở TUỔI 37

Còn nhớ trước SEA Games 31 năm 2022, Mai Hoàng Mỹ Trang dù được triệu tập lên đội tuyển nhưng chủ động rút lui, nhường suất cho các tuyển thủ trẻ hơn. Tưởng chừng tay vợt từng hơn 10 lần vô địch quốc gia sẽ giã từ sự nghiệp đỉnh cao để chuyển sang công tác huấn luyện, thế nhưng nghiệp bóng bàn khiến cô tiếp tục thi đấu và lại vô địch giải các tay vợt xuất sắc năm nay khi đã 37 tuổi. Cô cũng quyết định trở lại cống hiến cho bóng bàn VN ở SEA Games 33, sát cánh cùng các tay vợt đàn em Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan.

Singapore cùng Thái Lan vẫn là 2 quốc gia có lực lượng nữ mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Vì thế Mỹ Trang cùng đồng đội gặp thách thức lớn khi cạnh tranh các nội dung của nữ. Diệu Khánh là tay vợt nữ VN có chuyên môn ấn tượng và cũng là niềm hy vọng số 1 ở SEA Games 33. Trong năm 2025, tay vợt này được thi đấu quốc tế ở Kazakhstan, Lào, Thái Lan, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Diệu Khánh có mục tiêu rõ ràng là hướng đến việc cạnh tranh ở nội dung đơn nữ. Trong khi đó Mỹ Trang được kỳ vọng phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu để cạnh tranh ở nội dung đồng đội, đôi nữ, đôi nam nữ.

Đội tuyển bóng bàn VN do HLV trưởng Vũ Văn Trung cùng 2 cựu tuyển thủ Đinh Quang Linh, Phan Huy Hoàng dẫn dắt tham dự SEA Games 33. Đội sẽ lên đường sang Thái Lan ngày 10.12 và thi đấu từ ngày 12 - 19.12.

Bóng bàn Việt Nam đã 'chín muồi'- Ảnh 2.

Bóng bàn Việt Nam đã 'chín muồi'- Ảnh 3.

 

