Thể thao SEA Games 33

Bóng chuyền nữ Việt Nam biến động nhân sự trước giờ dự SEA Games 33

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
04/12/2025 13:59 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự thay đổi nhân sự vào giờ chót trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Nguyễn Thị Trinh không tham dự SEA Games 33 giờ chót

Hôm nay (4.12), HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Kiệt xác nhận phụ công Nguyễn Thị Trinh sẽ không tham dự SEA Games 33 vì lý do sức khỏe không đảm bảo. "Nguyễn Thị Trinh có làm đơn xin nghỉ vì vấn đề sức khỏe, vì thế ban huấn luyện phải tìm người thay thế phụ công này tham dự SEA Games 33", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói.

Bóng chuyền nữ Việt Nam biến động nhân sự trước giờ dự SEA Games 33- Ảnh 1.

Phụ công Nguyễn Thị Trinh không dự SEA Games 33 giờ chót vì lý do sức khỏe

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Nguyễn Thị Trinh sinh năm 1997 là phụ công kỳ cựu và tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô có thời gian dài chiếm suất ra sân đấu chính trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lẫn CLB LPBank Ninh Bình. Tuy nhiên thời gian gần đây cô ít xuất hiện ở đội hình chính đội tuyển Việt Nam trước khi xin nghỉ giờ chót vì lý do sức khỏe.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết phụ công 20 tuổi Lê Như Anh được chọn thay thế Nguyễn Thị Trinh. Lê Như Anh là phụ công trẻ của CLB VTV Bình Điền Long An. Cô góp công giúp đội U.20 Việt Nam giành vé tham dự giải U.21 thế giới và không ngừng tiến bộ trong thời gian qua.

Bóng chuyền nữ Việt Nam biến động nhân sự trước giờ dự SEA Games 33- Ảnh 2.

Phụ công 20 tuổi Lê Như Anh được chọn thay thế đàn chị Nguyễn Thị Trinh

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ngày 8.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan chinh phục SEA Gsmes 33. Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Myanmar trận đầu tiên vào lúc 15 giờ ngày 10.12, sau đó gặp Malaysia (12 giờ 30 ngày 11.12), gặp Indonesia (12 giờ 30 ngày 12.12). 

Với dàn tuyển thủ trụ cột vào độ chín sự nghiệp như Trần Thị Thanh Thúy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Trần Thị Bích Thủy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng lật đổ Thái Lan để lần đầu đoạt HCV ở SEA Games sau rất nhiều lần về nhì.

