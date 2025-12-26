Bóng đá Anh tưng bừng vào hội

V ILLA ĐÁNG XEM NHẤT LÚC NÀY

Một mặt, đây luôn là giai đoạn căng thẳng, hào hứng nhất hằng năm trên quê hương bóng đá. Mặt khác, giải Ngoại hạng Anh lại chưa bao giờ chứng kiến những diễn tiến kỳ lạ như mùa bóng này. Những trận đấu sắp tới do vậy càng rất đáng xem. Cần tìm một đặc điểm riêng, khác hẳn những mùa bóng trước ở mùa này? Theo Walcott nói ngay đây là mùa bóng mà chúng ta không thể khẳng định bất cứ kết quả nào, dù là từng trận cụ thể hay kết quả chung cuộc.

Từ ngày 20.12.2025 - 8.1.2026, có đến 50 trận đấu diễn ra ở giải Ngoại hạng - tương đương 5 vòng đấu, chỉ trong 19 ngày (lịch thi đấu theo thông lệ chỉ là 10 trận/tuần).

Aston Villa (trái) - đội đáng xem ở giải Ngoại hạng Anh mùa này ảnh: AFP

Trước mắt là vòng 18, diễn ra đêm thứ bảy (27.12), với trận "đinh" Chelsea - Aston Villa lúc 3 giờ rạng sáng 28.12. Vòng này bắt đầu bằng trận đấu sớm M.U - Newcastle (3 giờ ngày 27.12) và kết thúc bằng trận Crystal Palace - Tottenham trong đêm chủ nhật (23 giờ 30 ngày 28.12). Liền đó là vòng 19, từ 2 giờ 30 ngày 31.12 (trận Burnley - Newcastle) đến 3 giờ ngày 2.1 (trận Brentford - Tottenham). Đấy cũng chính là thời điểm giữa giải, khi mỗi đội đều đã đá 19 trận. Tâm điểm của vòng 19 là trận Arsenal - Aston Villa lúc 3 giờ 15 ngày 31.12.

Vai chính thuộc về Aston Villa trong 2 vòng đấu liên tiếp giữa mùa lễ hội của bóng đá Anh? Vâng đấy chính là chi tiết cụ thể nói lên diễn tiến kỳ lạ của mùa bóng này. Từ vị trí áp chót sau 5 vòng đầu, Villa đã vươn lên vị trí số 3 trong bảng xếp hạng hiện thời. Họ đang có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp tính chung mọi giải, 7 vòng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh, giờ chỉ còn kém 3 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Khoảng cách ấy sẽ được san bằng nếu Villa trực tiếp thắng Arsenal trong ngày cuối cùng của năm 2025.

Tuy phải liên tiếp làm khách trên sân của đội đang xếp hạng 4 và đội đầu bảng, nhưng đặc điểm của Villa mùa này là hoàn cảnh càng khó, họ càng đá hay. Trong 3 chuyến làm khách gần đây nhất, Villa luôn bị dẫn điểm và thắng ngược. Còn trong 7 trận thắng liên tiếp vừa qua ở giải Ngoại hạng Anh, Villa bị cho là chỉ đáng thắng trong 1 trận, xét theo chỉ số xG (tức bàn thắng được chờ đợi).

Q UYẾT LIỆT CUỘC ĐUA VÀO CÚP C1

Ngoài chuyện Aston Villa vươn lên kỳ lạ, bất ngờ trở thành ứng viên vô địch ngay giữa mùa bóng, thì giải Ngoại hạng Anh năm nay còn có đặc điểm đáng chú ý khác là cuộc đua giành suất dự Champions League mở rộng đến gần nhóm rớt hạng. Chưa bao giờ cuộc đua của nhóm đội đang đứng ngay sau các ứng cử viên vô địch lại sát rạt như mùa này.

Các đội số 4 và 5 lần lượt là Chelsea, Liverpool chỉ đang đồng điểm. Vị trí số 4 sẽ được bảo đảm suất dự Champions League, nhưng rất có thể giải Ngoại hạng Anh sẽ được cấp thêm suất thứ 5 dự Champions League mùa tới. M.U hiện thua Chelsea 3 điểm, hẳn nhiên vẫn còn nhiều hy vọng trong cuộc đua này. Vấn đề là khoảng cách giữa M.U (hiện đứng thứ 7) với Bournemouth (đứng thứ 15, tức chỉ cách nhóm rớt hạng 3 bậc) là 5 điểm - quá nhỏ trong hoàn cảnh cuộc đua vẫn còn đến hơn nửa đường.

Bournemouth và các đội phía trên đều có khả năng đuổi theo M.U và tiếp cận nhóm đội có vé dự Champions League. Mọi trận đấu tại giải Ngoại hạng đều rất đáng xem là vì vậy. Bournemouth mùa này từng đứng nhì bảng, nhưng giờ rớt xuống vị trí thứ 15 - nói vậy để thấy bảng xếp hạng có thể biến động khủng khiếp như thế nào.

Cuối cùng, xem bóng đá Anh trong những ngày này thì dứt khoát phải xem đến tận phút chót. Mật độ thi đấu rất căng, cùng lối chơi thiên về tốc độ, thể lực dễ làm cho các hàng thủ xuống sức và chệch choạc vào phút chót. Có đến 16,5% tổng số bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này được ghi sau phút 90. t