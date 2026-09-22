Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, Lê Nguyên Hoàng nhận định: "Chắc chắn trận đấu ngày mai, hai đội sẽ chơi đôi công. Tôi nghĩ đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tự tin để triển khai lối chơi của chính mình và hy vọng là toàn đội sẽ luôn cảm thấy sự thoải mái khi bước ra sân. Tôi mong anh em thể hiện được hết khả năng của mình. Theo như chúng tôi xem băng hình thì tất cả các cầu thủ của U.23 Uzbekistan đều rất tốt. Người ta hoán đổi cũng như là hỗ trợ cho nhau rất tốt, nên anh em chúng tôi khi ra sân đều phải luôn tập trung và hỗ trợ lẫn nhau".

U.23 Việt Nam tự tin chơi sòng phẳng với U.23 Uzbekistan ẢNH: ĐỘC LẬP

Trung vệ của U.23 Việt Nam cũng khẳng định toàn đội đang có tâm lý rất tự tin sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines, qua đó tạo tiền đề tốt để bước vào cuộc đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn về đẳng cấp.

Với quyết tâm giành kết quả tốt nhất thay vì chỉ tính toán cầu hòa, nhiều khả năng HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục tin dùng những trụ cột đã thể hiện tốt trong 2 lượt trận vừa qua. Các trung vệ Nguyên Hoàng, Lý Đức nhiều khả năng vẫn được tin tưởng ở hàng thủ, trong khi tuyến giữa trông chờ vào sự chắc chắn của Xuân Bắc cùng khả năng cầm nhịp của Quốc Cường. Trên hàng công, Lê Phát và Thanh Nhàn, 2 cầu thủ vừa lập công trong chiến thắng trước Philippines, được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng để giúp U.23 Việt Nam có được kết quả tốt nhất trước U.23 Uzbekistan.

Nếu giành được ít nhất 1 điểm trước đối thủ rất mạnh từ Trung Á, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ vào tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận U.23 Kuwait - U.23 Philippines.