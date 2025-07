Bóng đá Malaysia có nguy cơ bị FIFA cấm đến năm 2027, hủy trận thắng đội tuyển Việt Nam?

Malaysia vẫn im tiếng trước cáo buộc mới

New Straits Times ngày 21.7 cho biết, một chuyên gia bóng đá người Indonesia, Justinus Lhaksana, thường gọi là HLV Justin, thông qua chương trình podcast của mình gần đây trên kênh YouTube HY Sport tiết lộ: "Bóng đá Malaysia đã bị FIFA đình chỉ đến năm 2027 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch giả mạo. Đội U.23 nước này vẫn dự giải U.23 Đông Nam Á vì đây là giải đấu không nằm trong hệ thống của FIFA".

Vấn đề cầu thủ nhập tịch Malaysia có nguồn gốc không rõ ràng lại tiếp tục tranh cãi và có diễn biến mới Ảnh: Ngọc Linh

Thông tin này gây sốc, trang Timesport của Malaysia đã liên hệ với FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) để xin bình luận. Nhưng đến thời điểm hiện tại cơ quan bóng đá này chưa có phản ứng trước diễn biến mới và vẫn đang gây tranh cãi, theo New Straits Times.

Trước đó, FAM đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc cũng gần như tương tự từ báo chí Indonesia, cho rằng đội tuyển Malaysia đang bị FIFA điều tra về nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch và sẽ bị xử thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-3 từ trận thắng 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6, bị cấm thi đấu và phạt tiền lên đến 2 triệu USD...

Vụ việc này tạm lắng xuống vào ngày 4.7 khi Tổng thư ký của AFC (cơ quan bóng đá châu Á), ông Seri Windsor Paul, người Malaysia, lên tiếng bác bỏ tin đồn cho rằng bóng đá Malaysia đang bị điều tra vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, đồng thời xác nhận rằng, AFC không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trận đấu ngày 10.6. "Các vấn đề về điều kiện thi đấu hoàn toàn thuộc thẩm quyền của FIFA", ông Seri Windsor Paul nói thêm.

Tổng thư ký của FAM, Noor Azman Rahman, cũng phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhấn mạnh rằng liên đoàn đã tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn quốc tế và không nhận được bất kỳ thông báo nào từ FIFA hay AFC.

HLV Cklamovski vừa có quyết định rút đội tuyển Malaysia khỏi giải vô địch Trung Á gây thắc mắc và nhiều suy luận sự việc đã có vấn đề gì khác Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, sự việc này một lần nữa được khơi lại thông qua các diễn biến mới nhất, như việc đội tuyển Malaysia đột ngột rút lui khỏi giải vô địch Trung Á - CAFA Nations Cup 2025, với quyết định được đưa ra từ HLV Peter Cklamovski, mà không phải từ các quan chức liên đoàn hay giám đốc điều hành đội tuyển, ông Rob Friend.

Điều này đã gây thắc mắc từ chính dư luận và báo chí Malaysia, họ cho rằng phía sau hẳn có vấn đề gì khác, không phải vì các lý do giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days, không triệu tập được cầu thủ, các vấn đề hậu cần và tài chính như đã nêu. Bởi vì, các lý do này không thuyết phục, FAM đã biết trước mọi lịch trình giải đấu và đã cam kết tham dự từ sau trận thắng đội tuyển Việt Nam, New Straits Times cho biết.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Indonesia, Justinus Lhaksana khẳng định: "Malaysia chắc chắn đã bị FIFA đình chỉ vì sử dụng các cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc giả mạo. FAM cho rằng, 5 cầu thủ gốc Nam Mỹ mà họ nhập tịch gần đây và sử dụng ở trận thắng đội tuyển Việt Nam có nguồn gốc tổ tiên là người Malaysia. Nếu điều đó đúng, việc chứng minh bằng giấy tờ sẽ rất dễ dàng. Nếu không, trông họ giống như đang chơi theo hệ thống. Và có vẻ như họ sẽ bị kháng cáo".

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia gần đây gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Rodrigo Holgado, với đa số đến từ Argentina và Brazil. Họ là những nhân tố quyết định giúp đội tuyển Malaysia thắng đậm đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0. Nhưng theo Justinus Lhaksana: "Nguồn gốc các cầu thủ này gần như không có liên hệ gì với Malaysia. FAM chỉ là đang lách luật quốc tế để nhập tịch số cầu thủ từ Nam Mỹ này một cách đáng ngờ".

Justinus Lhaksana cũng cho biết: "Bóng đá Indonesia cũng nhập tịch ồ ạt. Nhưng việc xác minh nguồn gốc cầu thủ rất nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định. Chúng tôi truy tìm nguồn gốc tổ tiên của một cầu thủ từ 2 hoặc 3 thế hệ trước, với giấy khai sinh và mọi thứ. Hãy nhìn các cầu thủ của chúng tôi - Shayne Pattynama, Joey Pelupessy, Ragnar Oratmangoen, Stefano Lilipaly, thậm chí cả Emil Audero – họ rõ ràng đều mang dòng máu Indonesia".

Những tuyên bố này của Justinus Lhaksana đã khiến mạng xã hội, đặc biệt với dư luận bóng đá ở Malaysia dậy sóng, đúng vào thời điểm xảy ra nhiều tranh cãi về sự phụ thuộc quá lớn vào các cầu thủ nhập tịch vẫn âm ỉ, và thêm sự kiện đội tuyển nước này đột ngột rút lui khỏi giải Trung Á vẫn gây tranh cãi.