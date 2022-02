Bóng đá Việt Nam cần có cơ chế đặc biệt thu hút nhân tài

5 cầu thủ việt nam lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên châu Âu

HLV Mai Đức Chung đã nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc Báo Thanh Niên, trong đó có nhiều câu hỏi liên quan đến tương lai của bóng đá nữ Việt Nam. Trước hết, ông Chung đã tự nhìn nhận lại 6 trận đấu của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup vừa qua: “Chúng ta chưa thể tạo bất ngờ trước Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc nhưng thực tế cho thấy, bóng đá nữ Việt Nam đã thu dần khoảng cách so với những đội bóng nữ tầm cỡ châu Á. Hòa Myanmar, sau đó thắng Thái Lan và Đài Loan, đội nữ Việt Nam có vé đi World Cup 2023 hoàn toàn không phải do may mắn. Mặc dù bị vướng vào những bất lợi khách quan như Covid-19 nhưng các cầu thủ nữ đã vượt qua nghịch cảnh để làm nên dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Có lẽ công của tôi chỉ là đưa ra đấu pháp, còn cầu thủ mới là nhân tố chính tạo nên chiến tích lớn”.

Hải Yến tiết lộ về sở thích riêng Tiền đạo Hải Yến chia sẻ: “Dạo này tôi hay nghe nhạc của mấy bạn idol Hàn Quốc. Nhóm nhạc yêu thích là Black Pink. Trong tình yêu, tôi không có quá nhiều tiêu chí. Mình chỉ cảm thấy nếu yêu thích thực sự thì nên dành thời gian lắng nghe, chia sẻ mọi vui buồn và cảm thông với công việc cầu thủ của mình. Khát vọng lớn nhất của tôi lúc này là cùng đội nữ bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games và AFF Cup. Còn ở World Cup 2023, tôi sẽ ghi được bàn thắng”.

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Cầu thủ nữ Việt Nam thời gian gần đây đã có tiến bộ hơn về chuyên môn nhưng cần phải được chăm sóc thật tốt về dinh dưỡng để nâng cao thể trạng. Tôi thực sự mong bóng đá nữ ngày một được quan tâm nhiều hơn của xã hội, của người hâm mộ. Tôi muốn được nhìn thấy khán giả đến xem bóng đá nữ nhiều hơn. Tôi muốn đời sống cầu thủ nữ được tốt hơn. Có như thế, các CLB bóng đá nữ mới phát triển và đội tuyển nữ mới có được nhiều cầu thủ giỏi”.

Ông Chung nói: “Tôi xin tiết lộ thông tin rất vui là trong chuyến tập huấn của đội tại Tây Ban Nha vừa qua, có 5 cầu thủ nữ Việt Nam đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên châu Âu. Họ khen ngợi cầu thủ nữ Việt Nam tuy không vượt trội về chiều cao nhưng khéo léo, tinh tế khi thi đấu, di chuyển linh hoạt và rất thông minh. Điều này cho thấy, bóng đá nữ Việt Nam có thể tiếp cận với trình độ cao hơn Đông Nam Á. Nhưng việc cầu thủ nữ Việt Nam có đi nước ngoài được hay không, lại không nằm ở phía VFF mà ở các địa phương quản lý những nhân tài đó”.





Đừng để lãng phí nhân tài

Khi được hỏi về nguồn lực cầu thủ Việt kiều có ý nghĩa thế nào trong sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nói ngay: “Bản thân tôi và một số lãnh đạo VFF đều mong muốn có cầu thủ nữ Việt kiều về thi đấu.

Nguồn lực của chúng ta khá dồi dào nếu chịu khó tìm hiểu. Nhưng trở ngại lớn nhất chính là thủ tục nhập tịch. Tôi rất mong Việt Nam có cơ chế cởi mở hơn trong việc đón nhận những tài năng xa xứ. Họ rất tha thiết được cống hiến cho Tổ quốc. Nên chăng Việt Nam có cơ chế đặc biệt cho những tài năng đặc biệt. Đừng để lãng phí.

“Sẽ cố gắng không đi lại vết xe đổ của Thái Lan” Đội trưởng Huỳnh Như nói: “Trong trận play-off gặp Đài Loan, chúng tôi đã tự nhủ phải quyết tâm tột độ vì đây là cơ hội lớn của cuộc đời, không thể bỏ lỡ. Chúng tôi ra sân với tinh thần một mất một còn và xác định rằng phải làm tất cả để những ngày tháng gian khổ của mình không trở nên lãng phí. Để đội nữ VN có thể thi đấu tốt tại World Cup, VFF và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để không đi lại vết xe đổ của đội nữ Thái Lan tại World Cup nữ 2019”.

Hiện tại tôi biết có 2 cầu thủ nữ rất trẻ, đang sinh sống ở Úc, mang dòng máu người Việt. Trong đó có 1 cầu thủ đá ở vị trí trung vệ, 1 cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ. Khi xem băng hình, tôi nhận thấy cả 2 đá rất tốt, xông xáo. Điều tôi băn khoăn nhất là nếu muốn về thi đấu cho Tổ quốc thì trở ngại lớn với họ là các vấn đề liên quan đến việc xin nhập quốc tịch Việt Nam”.