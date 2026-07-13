'Bông hồng lai' Việt - Anh gây chú ý với dự án xây 100 cây cầu

Emoura Phạm sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam, cha người Anh. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi rồi sang Mỹ học phổ thông và tốt nghiệp đại học. Miss Grand Vietnam là cuộc thi thứ hai mà cô thử sức sau khi trở về nước vào đầu năm 2025.

Emoura Phạm (SBD 106) chia sẻ tại phần thi English Grand Chat ẢNH: BTC

English Grand Chat là phần thi nằm trong khuôn khổ thử thách The Grand Chat dành riêng cho các thí sinh có khả năng giao tiếp và phản biện bằng tiếng Anh tại Miss Grand Vietnam 2026.

Thay vì chỉ chia sẻ những dự định, Emoura Phạm mang đến câu chuyện gắn với hành trình thiện nguyện của gia đình. Phần chia sẻ mạch lạc, thực tế cùng thông điệp về dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh đã giúp người đẹp ghi tên mình vào Top 5 English Grand Chat.

Emoura cho biết đến nay gia đình cô đã hoàn thành 18 cây cầu dân sinh tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn về hạ tầng giao thông. Mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những cây cầu mới mà còn góp phần tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đến trường an toàn hơn và hoạt động giao thương được cải thiện.

Emoura Phạm (ngoài cùng bên trái) trong dịp khánh thành cây cầu thứ 16 ẢNH: NVCC

Chia sẻ về lý do gia đình lựa chọn gắn bó với các dự án xây cầu dân sinh trong nhiều năm qua, "bông hồng lai" cho biết tất cả bắt đầu từ những lần theo dõi tin tức về bão lũ và cuộc sống của người dân ở các vùng quê còn nhiều khó khăn.

Nhiều nơi chỉ thiếu một cây cầu kiên cố nhưng lại ảnh hưởng đến việc đến trường của trẻ em, việc đi chợ, vận chuyển nông sản cũng như sự kết nối giữa hai bờ sông. Theo đó có một cây cầu không chỉ giúp nối hai bờ sông mà còn mở ra nhiều cơ hội cho cả cộng đồng, mang đến niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Gia đình em tin rằng những điều tử tế, dù bắt đầu từ những hành động nhỏ vẫn có thể tạo ra những thay đổi rất lớn và bền vững", Emoura chia sẻ ẢNH: NVCC

Sắc vóc nổi bật của 'bông hồng lai' Việt - Anh

Emoura Phạm có ngoại hình nổi bật, chiều cao 1,7 m cùng các số đo hình thể 80-60-92 cm. Sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, hiện đại, cô được công chúng ưu ái gọi là "bông hồng lai" Việt - Anh.

Khi trở về nước vào đầu năm 2025, người đẹp nhanh chóng gây chú ý tại Vietnam's Next Top Model dù dừng chân trước vòng Nhà chung. Sau cuộc thi, cô xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang lớn như Interwowen-DCHIC, Đẩy đưa, Inca Vietnam 2025, Extra Men Show 4...

Emoura từng được đào tạo bài bản về kỹ năng diễn xuất tại Mỹ ẢNH: BTC

Tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả và giới chuyên môn. Để hoàn thiện bản thân, người đẹp phủ kín lịch trình với các buổi học catwalk, thanh nhạc, học guitar, múa cổ trang, dance và rèn luyện thể lực nhằm hoàn thiện khả năng trình diễn trên sân khấu.

Bên cạnh các kỹ năng biểu diễn, cô còn chủ động dành thời gian tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ẩm thực và đời sống Việt Nam. Theo người đẹp, hành trình tại một cuộc thi sắc đẹp sẽ ý nghĩa hơn khi mỗi thí sinh thật sự hiểu về nơi mình đại diện.

Là một cô gái mang hai dòng máu Việt - Anh, Emoura tin rằng điều giúp mình khác biệt không chỉ đến từ nền tảng đa văn hóa mà còn là cách cô nhìn về quê hương.

Lần đầu góp mặt tại một cuộc thi nhan sắc, Emoura có lợi thế của một người mẫu đã có kinh nghiệm trình diễn thời trang, nền tảng học tập quốc tế cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo ẢNH: BTC

Cô không chỉ muốn thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp mà còn muốn dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng cho những người trẻ đang đi tìm bản sắc riêng ẢNH: BTC

"Em tin rằng phụ nữ Việt Nam hiện đại là những người biết trân trọng cội nguồn nhưng không ngại bước ra thế giới. Em muốn đại diện cho những người trẻ luôn tự hào về nguồn cội của mình, dù họ đang sống ở bất cứ đâu", Emoura nói ẢNH: BTC



