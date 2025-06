'Bỏng mắt' với loạt trang phục táo bạo của Jennifer Lopez

Bộ trang phục mỏng manh này gần như phô bày trọn vẹn đường cong của Jennifer Lopez, đặc biệt với thiết kế cắt xẻ cao đến mức nguy hiểm, làm lộ cả những phần nhạy cảm trên cơ thể khiến người xem không khỏi choáng váng.

Dù bộ cánh hở bạo này khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán, nhưng đây chẳng phải lần đầu nữ nghệ sĩ 56 tuổi gây sốc với gu thời trang nóng bỏng. Trong suốt nhiều năm qua, Jennifer Lopez luôn trung thành với phong cách gợi cảm, từ sân khấu biểu diễn đến thảm đỏ danh giá.

Jennifer Lopez đốt cháy sân khấu với bộ bodysuit gây tranh cãi tại một sự kiện mới đây Ảnh: Instagram jlo

Hở bạo từ thảm đỏ đến sân khấu

Một trong những khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng nhất của J.Lo chính là chiếc váy rừng xanh của Versace - thiết kế chiffon xanh lá với phần cổ khoét sâu đến rốn mà cô từng diện tại lễ trao giải Grammy lần thứ 42 năm 2000. Bộ váy ấy không chỉ làm nên lịch sử thời trang mà còn khiến Google phải phát triển thêm tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh.

Bộ váy rừng xanh mang tính biểu tượng của J.Lo do nhà mốt Versace thiết kế Ảnh: Vogue

Gần 2 thập kỷ sau, giọng ca On The Floor đã tái hiện lại chiếc váy này tại Tuần lễ thời trang Milan năm 2019 và một lần nữa khiến giới mộ điệu xôn xao Ảnh: anothermag

Trên sân khấu, chủ nhân bản hit Let's Get Loud không ngần ngại phô diễn vòng 3 nảy nở trong những bộ bodysuit ngắn cũn. Trong tour diễn It's My Party năm 2019, Jennifer Lopez gây chú ý với bộ bodysuit chỉ che một bên chân, để lộ hoàn toàn bên còn lại. Trước đó, tại chuỗi đêm nhạc ở Las Vegas (Mỹ) năm 2016, cô từng diện bodysuit G-string đính đá lấp lánh, khoe trọn vóc dáng gợi cảm.

Trang phục của nữ ca sĩ luôn trở thành tâm điểm bàn tán mỗi khi xuất hiện Ảnh: Instagram jlo

Gần đây nhất, tại sự kiện WorldPride tổ chức tại Washington D.C., Jennifer Lopez tiếp tục gây tranh cãi khi xuất hiện trong một loạt trang phục biểu diễn gợi cảm quá đà. Một trong những bộ bodysuit được thiết kế bởi thương hiệu The Blonds có phần cắt xẻ sâu ở thân dưới, cùng phần cổ khoét sâu lấp ló vòng một.

Bộ trang phục được làm từ chất liệu bạc ánh kim và đính đá lấp lánh, phát sáng dưới ánh đèn sân khấu. Jennifer Lopez hoàn thiện tổng thể với đôi boots bạc cao quá gối và mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa nữ tính.

Giọng ca 56 tuổi thích để lộ vòng 3 trên sân khấu trong những màn biểu diễn đầy sôi động của mình Ảnh: WireImage

Trong khi nhiều người ngưỡng mộ phong cách thời trang không tuổi của nữ ca sĩ, thì một bộ phận khán giả lại chỉ trích cô là "cố tỏ ra nổi loạn", đặc biệt sau nụ hôn đồng giới gây tranh cãi tại lễ trao giải AMAs 2025.

Không dừng lại ở đó, Jennifer Lopez tiếp tục diện hàng loạt thiết kế khác cũng gây "nhức mắt" không kém trong thời gian vừa qua, tất cả đều do The Blonds thực hiện. Trong đó có bikini họa tiết lửa cùng quần đồng bộ tôn dáng và một bộ catsuit đen ôm sát cơ thể được thiết kế bởi Rey Ortiz.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Jennifer Lopez cũng đang tham gia vào một bộ phim nhạc kịch mang tên Kiss of the Spider Woman. Trong phim, cô đảm nhận vai diễn được mô tả là có tính cách phức tạp và biến hóa. Bộ phim do đạo diễn Bill Condon thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Manuel Puig xuất bản năm 1976. Ngoài Jennifer Lopez, tác phẩm còn có sự góp mặt của Diego Luna và Tonatiuh.