Bóng rổ Việt Nam viết trang sử vàng

Đăng quang đầy cảm xúc

Thi đấu trên đất Campuchia nhưng các cô gái đội tuyển bóng rổ nữ 3 x 3 VN không "cô đơn" bởi có rất đông người hâm mộ từ VN sang và người Việt sinh sống làm việc trên nước bạn đến sân cổ vũ. Phụ trách đội bóng rổ Đỗ Thị Nguyệt Nga cho biết sự cổ vũ của người hâm mộ trên sân không chỉ giúp các tay ném VN chơi tự tin mà còn gây áp lực tâm lý lên đối thủ.

Ở vòng loại, Trương Thảo My cùng các đồng đội đã gây bất ngờ khi đánh bại ĐKVĐ Thái Lan lẫn ứng viên hàng đầu Philippines. Đến bán kết gặp Indonesia, đội tuyển bóng rổ nữ 3 x 3 VN vượt qua Indonesia để tái đấu Philippines ở chung kết. Với lịch trình thi đấu dày đặc 5 trận trong 2 ngày, các tuyển thủ Huỳnh Thị Ngoan, Tiểu Duy bị quá tải, đau gối và phải liên tục được y tế chăm sóc để có thể chơi trận chung kết. Thi đấu với dây băng quấn ở gối nhưng tay ném kỳ cựu Huỳnh Thị Ngoan vẫn phát huy được kinh nghiệm, làm bệ phóng cho chị em song sinh Thảo My - Thảo Vy ghi điểm. Trong đó Thảo My là tay ném xuất sắc nhất trận chung kết khi liên tục ghi những điểm số quan trọng. Ngay sau khi Thảo Vy ghi điểm số quyết định trận đấu, các cô gái đội tuyển bóng rổ VN òa khóc vì hạnh phúc với tấm HCV đầu tiên cho bóng rổ VN ở đấu trường khu vực, nơi mà Philippines, Thái Lan thống trị nhiều năm.

Bốn cô gái vàng của bóng rổ VN (từ trái qua): Huỳnh Thị Ngoan, Trương Thảo Vy, Trương Thảo My, Nguyễn Thị Tiểu Duy HÀ PHƯƠNG

Dấu ấn chị em song sinh

Ở SEA Games 31, hai cô gái xinh xắn Thảo My - Thảo Vy lần đầu từ Mỹ về khoác áo đội tuyển bóng rổ nữ VN đã tạo nên cơn sốt với người hâm mộ bởi sự gần gũi lẫn tài năng trên sân. Giúp đội tuyển bóng rổ VN lần đầu đoạt tấm HCB SEA Games 31 nhưng Thảo My cùng Thảo Vy chưa hài lòng, vì thế họ đặt quyết tâm rất cao ở lần trở lại này. Thảo My cho biết điều cô háo hức mỗi khi về VN thi đấu bởi đội tuyển bóng rổ nữ VN như một gia đình, còn người hâm mộ cực kỳ dễ thương. "Khi chơi cùng đội tuyển bóng rổ VN, chúng tôi có thể không được đánh giá cao bằng Philippines hay Thái Lan nhưng sự quyết tâm, đồng lòng, tinh thần đồng đội và nỗ lực của từng cá nhân đã giúp chúng tôi tạo nên tập thể mạnh", Thảo My bày tỏ. Ở chung kết với Philippines, Thảo My là người hùng với những pha ghi điểm liên tiếp, còn Thảo Vy là người làm nền cho người chị của mình.

Luôn đồng hành cùng hai con mỗi khi đi thi đấu, ông Trương Quốc Mẫn (bố Thảo My - Thảo Vy) cho biết niềm đam mê bóng rổ đến với Thảo My - Thảo Vy ngay từ nhỏ khi được ông dẫn đi chơi bóng. Càng lớn cả hai càng đam mê và phát triển tài năng nhờ phong trào bóng rổ học đường ở Mỹ. Cũng nhờ tài năng bóng rổ mà hai chị em được cấp học bổng toàn phần theo học ngành y ở Mỹ. "Khi được mời trở về khoác áo đội tuyển bóng rổ VN, Thảo My - Thảo Vy rất háo hức. Tâm sự cùng tôi, hai con muốn đóng góp thật nhiều cho bóng rổ VN và hy vọng phong trào bóng rổ trong nước ngày càng phát triển để ngày càng có thêm nhiều tài năng", ông Mẫn nói.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng (áo đỏ)

Cha con Thảo Vy và Thảo My

Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ VN kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á, cho biết Thảo My và Thảo Vy là hai tuyển thủ đặc biệt của bóng rổ VN. Sở dĩ chị em song sinh này chiếm được tình cảm của rất đông người hâm mộ, thành idol của nhiều bạn trẻ VN vì họ nhìn thấy ở chị em này ngoài tài năng còn chơi với niềm vui, hạnh phúc và đam mê thể hiện tất cả trên sân bóng.

Cú hích cho bóng rổ VN

Có mặt chứng kiến màn đăng quang đầy cảm xúc của đội tuyển bóng rổ nữ VN cùng không khí tưng bừng từ khán đài, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao VN Đặng Hà Việt tự hào khi bóng rổ VN đoạt được tấm HCV vô cùng quý giá. "Ở khu vực Đông Nam Á, bóng rổ 5 x 5 Philippines đi trước VN cả trăm năm, nên chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn để đạt thành tích. Trong chiến lược phát triển của bóng rổ VN, đội ngũ chuyên môn tập trung cho nội dung 3 x 3 cũng có trong hệ thống thi đấu châu lục, thế giới, Olympic. Ở nội dung này, chúng ta chỉ đi sau các nước khoảng 5 - 10 năm và dễ bắt kịp để có thành tích ở Đông Nam Á, châu Á và thế giới, Olympic. Tấm HCV đầu tiên của đội tuyển bóng rổ nữ VN ở SEA Games là cú hích để bóng rổ VN ngày càng phát triển", ông Đặng Hà Việt cho biết.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng cũng cho biết việc đội tuyển bóng rổ nữ VN đoạt HCV nội dung 3 x 3 khẳng định thêm một bước tiến của bóng rổ VN. Đó là thành quả của cả một quá trình gầy dựng, phát triển bóng rổ từ phong trào đến đỉnh cao, trong đó tận dụng nguồn lực cộng đồng người Việt ở khắp nơi bên cạnh gầy dựng phong trào bóng rổ trong nước.