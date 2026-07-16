Bonsai dừa khô giá 2 triệu đồng của chàng trai miền Tây có gì đặc biệt?

Trong một lần lướt điện thoại, Đang bắt gặp một phiên livestream bán bonsai dừa khô trên mạng xã hội. Đang ngỡ ngàng khi nghe giá rao bán từng cây vì cao gấp cả chục lần so với bán trái thông thường.

Đặc biệt, phiên bản độc đáo, bất ngờ của những trái dừa khô qua bàn tay của các nghệ nhân khiến Đang thích thú, mặc dù vườn nhà cũng trồng nhiều loại cây này. Thế là chàng trai miền Tây suy nghĩ "tại sao mình không thử".

Nguyễn Hữu Đang biến những trái dừa khô thành tác phẩm bonsai độc đáo ẢNH: THANH DUY

Ban đầu, Đang chỉ đặt mục tiêu làm bonsai trang trí trong nhà nên tâm lý thoải mái, tự mày mò học hỏi kỹ thuật trên internet, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Giống dừa xiêm trong vườn và mua thêm ở Vĩnh Long được Đang ưu tiên lựa chọn. Với Đang, dừa này trái nhỏ gọn, màu lá và màu cây đẹp, phù hợp để làm kiểng.

Đam mê thôi thúc, những cây dừa bonsai cứ thế tăng lên, Đang quyết định livestream bán thử. "Tôi nhận thấy giới chơi cây kiểng ít ai làm bonsai dừa vì nó quá đỗi quen thuộc. Nhưng tôi nghĩ, sự quen thuộc đó biết đâu lại là cơ hội của mình, nếu biến nó mới mẻ và độc đáo hơn", Đang nói và hào hứng kể tiếp: "Nhờ kiên trì livestream, sản phẩm của tôi dần được khách hàng ở TP.HCM và các tỉnh miền Bắc chú ý, đặt mua".

Chàng trai miền Tây sáng tạo trong việc tạo hình bonsai dừa khô ẢNH: THANH DUY

Theo Đang, quy trình chế tác bonsai dừa mang lại nhiều điều thú vị. Đang kể hồi hộp nhất là khi lột vỏ dừa, phần gáo và bộ rễ sẽ lộ ra, mỗi cây mang một hình dáng khác nhau. May mắn hơn, có những cây dừa "đột biến" với hai ngọn, ba ngọn rất đặc biệt.

Việc trồng dừa không cần giá thể phức tạp, tưới nước đầy đủ thì có tỷ lệ sống cao. Tuy nhiên, thử thách thực sự chỉ bắt đầu khi nâng bộ rễ dừa lên khỏi giá thể để tạo hình. Khâu này đòi hỏi sự khéo tay sắp xếp, cắt tỉa. Đang bộc bạch: "Việc này cần chăm chỉ chỉnh sửa hàng ngày thì tán lá mới bung xòe, bộ rễ mới uốn lượn đúng thế mình muốn. Tính từ lúc ươm mầm đến bán thì mất ít nhất cũng 6 đến 8 tháng".

Điểm nhấn độc đáo trong các tác phẩm của Đang chính là sự sáng tạo. Không chỉ dừng lại ở dáng cây, anh còn sơn màu, đánh bóng vỏ và gáo dừa, khéo léo lắp ráp thêm các chi tiết để tạo những hình ảnh sinh động, gần gũi như kiến, rùa, gà, ong, hoa...

Bên cạnh đó, Đang rất chú trọng khâu chọn chậu và phủ thêm thảm cỏ xanh lên mặt giá thể để tăng tính thẩm mỹ cho tác phẩm. Nhờ đó, giá mỗi chậu bonsai dừa khô trung bình từ 200.000 đồng trở lên, thậm chí có cây lên tới 1 - 2 triệu đồng.

Bonsai dừa khô của Đang được nhiều khách hàng miền Bắc và TP.HCM chú ý ẢNH: THANH DUY

Chị Nguyễn Thúy An, Bí thư Xã đoàn Hòa An, đánh giá cao tinh thần dám nghĩ dám làm và sự sáng tạo trong khởi nghiệp của Đang, góp phần nâng tầm giá trị trái dừa khô cao hơn hẳn giá trị thật của nó. "Đang là Bí thư Chi đoàn ấp, đã dành nhiều thời gian công tác Đoàn và ngoài ra còn phụ cha mẹ làm kinh tế nông nghiệp. Nếu Đang có thời gian tạo hình bonsai dừa nhiều hơn, tôi tin hiệu quả kinh tế còn cao hơn nữa", chị An chia sẻ.