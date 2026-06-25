Bosnia - Herzegovina 3-1 Qatar, World Cup 2026: Thấp thỏm chờ lách cửa hẹp

Siêu phẩm của Bosnia - Herzegovina

Cuộc chạm trán giữa Bosnia & Herzegovina và Qatar mang ý nghĩa sống còn đối với cả hai đội, trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026. Trong đó, đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn, đồng thời sáng cửa vào vòng trong hơn nếu giành 3 điểm trước đội bóng Tây Á.

Sau tiếng còi khai cuộc, Bosnia - Herzegovina với sự lấn lướt về mặt thể hình và tốc độ chơi bóng vượt trội đã cụ thể hóa lợi thế thành bàn mở tỷ số ở phút 29. Kerim Alajbegovic có pha đi bóng như nhảy múa trước nhiều cầu thủ đối phương, rồi tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, không cho thủ thành Mahmud Abunada bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Kerim Alajbegovic ghi bàn mở tỷ số tuyệt đẹp cho Bosnia - Herzegovina ẢNH: REUTERS

Tiếp đà hưng phấn, đại diện châu Âu liên tục dồn ép và chỉ 5 phút sau đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Áp lực quá lớn đã khiến hậu vệ Sultan Al-Brake bên phía Qatar lóng ngóng đốt lưới nhà sau nỗ lực ngăn chặn đường căng ngang khó chịu của lão tướng Edin Dzeko.

Qatar vùng lên... nhưng chưa đủ

Dù phải nhận 2 bàn thua chóng vánh, Qatar vẫn kiên trì tổ chức lên bóng và thắp lại hy vọng ở phút 42. Edmilson băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ để Hassan Al-Haydos đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng châu Á trước giờ nghỉ.

Các cầu thủ Qatar buồn bã rời giải với thành tích 1 hòa, 2 thua ẢNH: REUTERS

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, thế trận trở nên căng thẳng hơn khi Qatar buộc phải đẩy đội hình lên để tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng Tây Á vùng lên mạnh mẽ và đã tạo ra một vài cơ hội tốt trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Bosnia - Herzegovina vẫn đứng vững trước khi tung đòn kết liễu đối thủ.

Phút 80, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Ermin Mahmic chớp thời cơ dứt điểm để ấn định chiến thắng 3-1 cho Bosnia & Herzegovina trước Qatar.

Kết quả này giúp đội bóng châu Âu cán đích ở vị trí thứ ba bảng B với 4 điểm, hiệu số -1. Họ sẽ chờ tấm vé đi tiếp dành cho 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trog khi đó, chủ nhà World Cup 2022 Qatar chính thức rời giải với 1 điểm khi có 1 trận hòa và 2 trận thua.