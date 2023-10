Bột giặt LIX: Cổ phần hóa để chuyển mình bứt phá

Bột giặt LIX - Quá khứ vàng son những năm đầu 1990

Tiền thân của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX ngày nay chính là Công ty Kỹ nghệ Hóa phẩm Huân Huân - một công ty tư nhân được thiết kế theo công nghệ của Ý thành lập vào năm 1972. Đến năm 1978, chủ nhà máy hiến cho Nhà nước để xuất cảnh, công ty trải qua thêm nhiều lần sáp nhập và chuyển đổi trong quá trình cải tạo công nghiệp. Và năm 1990, Công ty Bột giặt LIX trở thành công ty trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất công nghiệp và Hóa chất tiêu dùng.

Vào giai đoạn những năm đầu 1990 này, LIX đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường bột giặt trong nước. Tuy nhiên không lâu sau đó, khi các công ty đa quốc gia với tiềm lực tài chính mạnh tham gia vào thị trường Việt Nam, Bột giặt LIX thật sự gặp những khó khăn vô cùng lớn.

Đứng giữa 2 lựa chọn hoặc chấp nhận tụt lại, hoặc hoạch định chính sách phát triển thích ứng với thời đại, Công ty Bột giặt LIX đã được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (LIXCO) vào năm 2003. Kể từ đây, LIXCO tiếp tục viết nên hành trình phát triển đầy rực rỡ của mình.

LIXCO trở thành bạn đồng hành tin cậy của các chị em nội trợ

LIXCO tạo ra nhiều đột phá kể từ khi cổ phần hóa

Theo ông Lâm Văn Kiệt - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Bột giặt LIX đã chia sẻ: "Cổ phần hóa đã tạo cho LIXCO cơ hội mới để phát triển, cởi bỏ những ràng buộc trước đây và mở ra nhiều cơ chế hoạt động linh hoạt, tạo động lực để anh em cán bộ công nhân viên gắn bó với công ty".

Ngay sau khi được cổ phần hóa, LIXCO tập trung vào việc mở rộng sản xuất và đầu tư công nghệ để đạt được lợi thế kinh tế theo quy mô, vừa có thể giảm chi phí, nâng cao chất lượng, vừa có thêm khả năng đàm phán giá với đối tác. Cùng với việc chăm sóc tốt cho đời sống người lao động, gia tăng đoàn kết trong công ty, LIXCO đã hoàn thiện được bộ máy sản xuất và phát triển cho công ty.

LIX cho ra mắt thị trường nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình mới

Hàng loạt các nhà máy sản xuất quy mô lớn được LIXCO xây dựng ở TP.HCM, Bình Dương và Bắc Ninh. Làm chủ công nghệ, thay vì gia công sản phẩm như trước đây, LIXCO đã tạo dựng được 3 thương hiệu sản phẩm là LIX, On1 và Iron&Stone, với đa dạng các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình bên cạnh các sản phẩm chất tẩy rửa trước đó của công ty. Mỗi năm, LIXCO cung ứng cho thị trường hàng trăm ngàn tấn hàng hóa chất lượng cao với giá thành phải chăng, vừa túi tiền cho người Việt.

Các sản phẩm mang thương hiệu LIXCO không những đa dạng về chủng loại mà còn không ngừng được nâng cấp, cải tiến về chất lượng, mẫu mã, bao bì đẹp mắt. Công ty xây dựng kênh phân phối diện rộng, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng từ thành thị cho đến nông thôn. Và hiện tại, LIXCO đã có mặt tại 16 hệ thống siêu thị lớn, kết nối 100.000 điểm bán hàng và 190 nhà phân phối trên toàn quốc, cùng các kênh thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các sản phẩm của công ty cũng đã có mặt tại hơn 20 thị trường xuất khẩu ở nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.

LIXCO kỷ niệm 20 năm cổ phần hóa với những thành tựu đáng nể

Sau 20 năm cổ phần hóa, kiên định với mục tiêu "Kiến tạo giá trị - Vững bước tương lai", LIXCO đã ghi vào lịch sử phát triển của mình những dấu mốc vượt bậc. Cụ thể là năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu tăng trưởng chưa từng có đạt 2.858 tỉ đồng, tăng vọt so với năm 2004 và tăng đều qua các năm. Dự kiến đến năm 2023, LIX đặt mục tiêu doanh thu 2.957 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; sản xuất được 329.000 tấn hàng hóa, tăng 23% so với năm trước.

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX cũng vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng cao quý trong suốt nhiều năm như: Hàng Việt Nam chất lượng cao 17 năm liền, Thương hiệu Quốc gia năm 2022. Đặc biệt trong năm 2023, LIXCO vinh dự đạt Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất năm 2023 do tạp chí Forbes Việt Nam trao tặng - một món quà đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 20 năm công ty cổ phần hóa và không ngừng nỗ lực.