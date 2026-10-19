    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    BPS Việt Nam: Chuyên cung cấp máy hút ẩm công nghiệp

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    BPS Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm máy hút ẩm công nghiệp, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng trong thực tế. Tại BPS Việt Nam, khách hàng có thể lựa chọn máy hút ẩm với nhiều công suất và thương hiệu khác nhau.

    Ngoài phân phối, BPS Việt Nam cũng cung cấp dịch vụ cho thuê máy hút ẩm theo ngày ra, phục vụ khách hàng trong những giai đoạn cao điểm về độ ẩm.

    BPS Việt Nam: Chuyên cung cấp máy hút ẩm công nghiệp- Ảnh 1.

    Hiện nay, các dòng máy hút ẩm công nghiệp được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực sản xuất và lưu trữ hàng hóa. Thiết bị giúp duy trì độ ẩm phù hợp tại kho xưởng, nhà máy… Từ đó, bảo vệ sản phẩm, máy móc và sức khỏe công nhân viên. Máy hút ẩm cho phép cài đặt độ ẩm theo yêu cầu, vận hành tự động. Một số dòng máy còn có kết nối wifi, có thể điều khiển từ xa.

    Tuy nhiên, chọn máy hút ẩm công nghiệp cần cân nhắc nhiều yếu tố. Với một số môi trường đặc thù như nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp hoặc có chất ăn mòn thì cần phải chọn máy kĩ hơn. Khách hàng vui lòng liên hệ với BPS Việt Nam để được tư vấn lựa chọn máy hút ẩm phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm.

    Liên hệ với BPS Việt Nam

    • Địa chỉ: H10 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội.
    • Điện thoại: 0816 200 655 - 0947 292 666
    • Email: info@bpsvietnam.vn
    • Website: bpsvietnam.vn

     

    Khám phá thêm chủ đề

    BPS Việt Nam máy hút ẩm công nghiệp BPS Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm máy hút ẩm công nghiệp

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận