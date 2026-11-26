Château Miraval - nơi chứng kiến tình yêu của Brad Pitt và Angelina Jolie trước khi khiến cả hai vướng kiện tụng căng thẳng ẢNH: AFP

Động thái của Brad Pitt và Angelina Jolie liên quan đến cuộc chiến pháp lý của cặp sao này từ 2022. Thời điểm đó, tài tử Hollywood cáo buộc vợ cũ bán cổ phần của cô tại Château Miraval - điền trang rượu vang mà hai người sở hữu chung tại Pháp, cho một công ty con của Stoli mà không có sự đồng ý của anh. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 25.11 (giờ địa phương), người đại diện của hai ngôi sao này cho biết: "Chúng tôi đã dàn xếp ngoài tòa án vì lợi ích tốt nhất của gia đình và sẽ không bình luận gì thêm. Bất kỳ bình luận nào trên các phương tiện truyền thông được cho là từ 'nguồn tin' đều không phải do chúng tôi hoặc bất kỳ ai thân cận với chúng tôi đưa ra".

Hiện các điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ. Ngoài vụ kiện này, Brad Pitt còn kiện tỉ phú gốc Nga là Yuri Shefler - chủ sở hữu Tập đoàn Stoli. Vụ kiện này vẫn đang tiếp diễn.

Brad Pitt và Angelina Jolie thời còn bên nhau ẢNH: AFP

Vụ kiện dai dẳng của Brad Pitt - Angelina Jolie

Brad Pitt và Angelina Jolie đã mua điền trang Château Miraval tại Pháp vào năm 2008 và tổ chức hôn lễ riêng tư tại đây vào năm 2014 với sự chứng kiến của 6 con chung. Cặp đôi đình đám này đã đầu tư hàng chục triệu USD để biến Château Miraval thành một thương hiệu rượu vang hồng hái ra tiền. Tuy nhiên, mục tiêu của họ chưa thành công thì cuộc hôn nhân giữa "ông bà Smith" đã tan vỡ vào năm 2016, từ đó tài sản chung này dấy lên cuộc tranh chấp dai dẳng giữa hai chủ sở hữu.

Brad Pitt từng lập luận rằng điền trang, nhà máy rượu vang này là niềm đam mê của mình và nam diễn viên đã dồn rất nhiều tâm huyết để phát triển nó. Sao phim F1 tố Angelina Jolie đã ép buộc anh ký vào một thỏa thuận không khả thi với Stoli vốn là đối thủ cạnh tranh của mình. Trong đơn phản tố hồi 2022, Jolie cáo buộc Pitt cố chiếm quyền kiểm soát tài sản này từ cô. Luật sư của minh tinh 7X khẳng định Brad Pitt là một diễn viên, không phải nhà sản xuất rượu vang và không làm tốt việc kinh doanh.

Brad Pitt có những động thái mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền lợi ở điền trang rượu vang ẢNH: AFP

Cũng theo đơn kiện phản tố của Angelina Jolie, ban đầu nữ diễn viên dự tính bán một nửa cổ phần của nhà máy này cho Brad Pitt. Nhưng đến năm 2021, kế hoạch này thất bại vì chồng cũ đã đặt điều kiện sẽ mua lại cổ phần khi cô ký một thỏa thuận bảo mật về vụ bạo lực gia đình dẫn đến chuyện họ ly hôn. Thay vì chấp nhận điều kiện đó, Jolie đã bán cổ phần của mình cho Stoli. Cô khẳng định rằng giữa hai người không hề có thỏa thuận nào về việc không bán cho bên thứ ba.

Variety cho biết vào tháng 11.2024, một thẩm phán đã bác bỏ đơn phản đối của Angelina Jolie, cho rằng các cáo buộc của Brad Pitt đã được trình bày đầy đủ. Kể từ đó, các bên vướng vào tranh chấp về quyền tiếp cận hồ sơ tài chính và các vấn đề về thẩm quyền. Pitt cáo buộc Stoli và Shefler âm mưu "thâu tóm thù địch" công ty kinh doanh rượu vang. Vào tháng 6, tòa án phúc thẩm đã khôi phục vụ kiện của tài tử này chống lại họ, phán quyết rằng Shefler, một công dân Thụy Sĩ, có thể bị kiện ở California (Mỹ).

Angelina Jolie hiện dành nhiều thời gian sống ở nước ngoài ẢNH: AFP

Với việc dàn xếp vụ kiện lâu năm, Brad Pitt và Angelina Jolie không còn mất thời gian cho những cuộc đối đầu căng thẳng mà tập trung vào cuộc sống riêng. Hiện ngôi sao loạt phim Ocean's đang sống bình yên, kín tiếng bên bạn gái Ines de Ramon kém anh 29 tuổi. Trong khi đó, Angelina Jolie đã bán nhà ở Los Angeles, chọn cuộc sống xê dịch ở nước ngoài.

Còn 6 người con chung của họ đều đã đến tuổi trưởng thành, bắt đầu cuộc sống tự lập. Tất cả có mối quan hệ thân thiết với mẹ, xa cách cha. Đáng nói, đa số những người con của cặp đôi này đều đã công khai bỏ họ Pitt.