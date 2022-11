Brad Pitt đi chơi cùng vợ cũ của Paul Wesley

Hôm 15.11, Daily Mail đăng tải loạt ảnh kèm video ghi lại cảnh Brad Pitt thân thiết bên người đẹp Ines de Ramon (29 tuổi) vào cuối tuần qua. Bộ đôi được phát hiện cùng nhau dự buổi hòa nhạc của nam ca sĩ Bono ở Los Angeles vào tối chủ nhật. Họ xuất hiện bên nhau vào khoảng 20 giờ sau đó gặp gỡ một số người bạn nổi tiếng của tài tử U.60: Cindy Crawford, Rande Gerber và Sean Penn. Cả Brad Pitt và Ines de Ramon được cho là đang có tình ý với nhau. Họ rất vui vẻ và có những cử chỉ gần gũi, thân mật. Sau buổi hòa nhạc, nam diễn viên phim Bullet Train rời đi trong chiếc Tesla của mình trong khi Ines de Ramon được vệ sĩ của tài tử đưa về.

Khoảnh khắc thân thiết của Brad Pitt và Ines de Ramon dấy lên những lời đồn đoán về mối quan hệ của cặp đôi, nhất là khi cả hai người họ đều đang độc thân. Ines de Ramon làm việc trong mảng kinh doanh trang sức. Cô và nam diễn viên Paul Wesley kết hôn vào năm 2019 nhưng vừa tuyên bố “đường ai nấy đi” vào tháng 9. 2022. Trong khi đó, Brad Pitt gần đây vướng tin đồn hẹn hò với siêu mẫu Emily Ratajkowski. Tuy nhiên, chân dài đình đám này sau đó đã lên tiếng xác nhận cô vẫn còn độc thân. Hiện “thiên thần nội y” được cho là đang qua lại với Pete Davidson - bạn trai cũ của Kim Kardashian.





Kể từ khi ly hôn Angelina Jolie vào năm 2016, Brad Pitt liên tục dính tin đồn hẹn hò với hàng loạt người đẹp: nữ kiến trúc sư Neri Oxman, nhà thiết kế trang sức Sat Hari Khalsa, diễn viên Margot Robbie, Sienna Miller, Alia Shawkat, Andra Day… Thậm chí, nam diễn viên Fight Club nhiều lần vướng nghi vấn “nối lại tình xưa” với vợ cũ Jennifer Aniston. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times hồi cuối năm 2019, sao nam kỳ cựu cho biết các tin đồn hẹn hò liên quan đến mình đều không có thật.

Hiện tài tử phim Once upon a time in Hollywood vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ ly hôn ồn ào với Angelina Jolie. Cặp sao quyền lực này đang đối đầu để giành quyền nuôi con và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản chung. Dù vướng tin đồn hẹn hò với nhiều phụ nữ song Brad Pitt chưa từng công khai yêu ai kể từ khi đổ vỡ hôn nhân. Hồi tháng 9.2022, một nguồn tin tiết lộ với PageSix: “Brad Pitt đã lặng lẽ hẹn hò trong những năm qua. Brad lo rằng Angelina Jolie sẽ nói xấu mình với con, hơn cả những gì mà cô ấy đã làm trước đó, nếu như anh ấy có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc”.