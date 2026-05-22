Brad Pitt từng bị đạo diễn Quentin Tarantino mắng gay gắt trên phim trường?

Đạo diễn Quentin Tarantino nổi tiếng là người cực đoan và nghiêm khắc đối với kỷ luật trên trường quay

Mối quan hệ thân thiết giữa vị đạo diễn quái kiệt Quentin Tarantino và tài tử Brad Pitt là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, một bất đồng quan điểm giữa hai ngôi sao này trong quá trình bấm máy bộ phim Once Upon a Time… in Hollywood (2019) vừa bất ngờ được hé lộ.

Theo tạp chí People, câu chuyện hậu trường này do chính nam diễn viên gạo cội Bruce Dern kể lại tại buổi ra mắt bộ phim tài liệu cá nhân mang tên Dernsie trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2026.

Sự việc bắt nguồn từ một cảnh quay chung giữa Bruce Dern và Brad Pitt. Khi đó, diễn viên lão thành Bruce Dern ngẫu hứng sáng tạo thêm câu thoại không có trong kịch bản để làm tăng mạch cảm xúc cho nhân vật. Thấy bạn diễn thoại "ngoài luồng", Brad Pitt đã chủ động ra hiệu ngừng quay. Hành động tự ý này ngay lập tức chạm tự ái và vấp phải phản ứng dữ dội từ đạo diễn Quentin Tarantino.

"Vẻ mặt của Quentin lúc đó vô cùng nghiêm trọng. Anh ấy tiến thẳng đến và chất vấn: 'Brad, cậu vừa làm cái gì thế?'. Brad trả lời rằng mình vừa tắt máy quay vì câu thoại kia nằm ngoài kịch bản", diễn viên Bruce Dern nhớ lại.

Trước sự chứng kiến của ê-kíp, vị đạo diễn thẳng thừng cảnh cáo: "Cả đời này cậu không được phép tự ý tắt máy quay nữa, nếu không cậu sẽ chết trong cái nghề này đấy. Đây là lãnh địa của tôi. Đừng bao giờ can thiệp vào việc diễn xuất".

Lời cảnh cáo đầy sức nặng của Quentin Tarantino cho thấy sự nghiêm khắc đến cực đoan của ông đối với kỷ luật trường quay và sự tôn trọng dành cho khoảnh khắc xuất thần của diễn viên.

Dù câu chuyện quá khứ tạo nên nhiều tò mò cho người hâm mộ, song theo một nguồn tin thân cận chia sẻ với tạp chí Variety, mối quan hệ giữa hai ngôi sao hàng đầu này không hề rạn nứt vì sự cố trên. Nguồn tin này khẳng định: "Quentin luôn là một trong những đạo diễn yêu thích nhất của Brad Pitt và cả hai từ trước đến nay vẫn duy trì một mối quan hệ công việc cực kỳ tốt đẹp".

Thực tế chứng minh, những đòi hỏi khắt khe trên trường quay đã hái trái ngọt. Once Upon a Time… in Hollywood sau đó đã trở thành một cú hích lớn cả về mặt nghệ thuật lẫn thương mại khi nhận về 10 đề cử Oscar, đồng thời mang về cho cá nhân Brad Pitt tượng vàng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.