Bradley Cooper và Gigi Hadid sau hai năm hẹn hò

Bradley Cooper và Gigi Hadid cân xứng về ngoại hình, danh tiếng và có nhiều điểm tương đồng ẢNH: AFP

Mối tình của tài tử điển trai Bradley Cooper và siêu mẫu đình đám Gigi Hadid nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng suốt hai năm qua. Họ đều là những tên tuổi đắt giá trong lĩnh vực của họ, cùng trải qua đổ vỡ tình cảm trong quá khứ và đều có một con gái riêng. Bất chấp khoảng cách 20 tuổi, cặp đôi ngày càng gắn bó bền chặt. Mới đây, nguồn tin độc quyền của People hé lộ: "Họ đã nói về chuyện hòa nhập cuộc sống nhiều hơn nhưng họ không thúc ép điều đó. Cả hai có cùng quan điểm về những gì họ muốn gắn bó lâu dài và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên".

Nguồn tin cho biết sau hai năm bên nhau, Bradley Cooper và Gigi Hadid hiện đang rất hạnh phúc. Cả sao phim Ba chàng ngự lâm lẫn siêu mẫu sinh năm 1995 đều có lịch trình dày đặc nhưng cả hai luôn tìm cách sắp xếp để dành thời gian phù hợp cho người kia cũng như các con của họ. Khai (con gái riêng của Hadid) và Lea (con gái riêng của Cooper) thường xuyên gặp và rất hợp với nhau, điều đó khiến chuyện tình cảm của hai ngôi sao trở nên tốt đẹp hơn.

Cặp sao ngày càng gắn bó nhờ có chung quan điểm ẢNH: THEIMAGEDIRECT

Ngoài ra, nguồn tin từ People chia sẻ rằng nam diễn viên được đề cử Oscar rất hòa hợp với gia đình và bạn bè của siêu mẫu 30 tuổi. Người này nói thêm: "Và ai cũng thấy Gigi Hadid rất vui vẻ, thoải mái khi ở bên Bradley Cooper. Yolanda Hadid (mẹ của người đẹp) đặc biệt cảm nhận được con gái thoải mái thế nào khi có Bradley ở bên". Nguồn tin tiếp tục: "Họ không vội vã nhưng những gì họ làm đều rất ổn định. Ngay cả khi bận rộn, họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Cả hai đều thích sự đơn giản, đôi khi là những buổi tối nấu ăn ở nhà, đôi khi chỉ là dành thời gian cho con cái hoặc đi chơi với bạn bè thân thiết".

Chuyện tình ngọt ngào của Bradley Cooper và Gigi Hadid

Khoảnh khắc ngọt ngào bên Bradley Cooper được Gigi Hadid chia sẻ cách đây ít tháng

ẢNH: INSTAGRAM NV

Bradley Cooper và Gigi Hadid lần đầu tiên được phát hiện hẹn hò từ năm 2023. Thời gian bên nhau, họ giữ kín đời tư, những khoảnh khắc ngọt ngào của hai ngôi sao chỉ được hé lộ qua loạt ảnh từ paparazzi. Đến tháng 5 vừa qua, Hadid hiếm hoi công khai mối quan hệ tình cảm thông qua loạt ảnh chụp tại tiệc sinh nhật lần thứ 30 của siêu mẫu đình đám. Trong một bức ảnh, người đẹp trao nụ hôn cho bạn trai.

Hồi tháng 3 năm nay, Gigi Hadid hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình với nam diễn viên phim American Hustle trong cuộc phỏng vấn với Vogue. Cô cho biết mối quan hệ của họ "rất lãng mạn và hạnh phúc" dù đi kèm nhiều thách thức bởi cả hai đều là người nổi tiếng.

"Tìm được một người đang ở giai đoạn nào đó trong cuộc đời mà họ biết mình muốn gì và xứng đáng với điều gì và cả hai đều nỗ lực để đến với nhau, trở thành người bạn đời tốt nhất có thể. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thực sự may mắn", bà mẹ trẻ chia sẻ. Hadid nói thêm: "Tôi rất kính trọng anh ấy với tư cách là một người sáng tạo và tôi cảm thấy anh ấy đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ: sự khích lệ và niềm tin chính đáng".

Bradley Cooper và Gigi Hadid đều trải qua những mối tình nổi tiếng trước khi đến với nhau ẢNH: AFP

Trước Gigi Hadid, Bradley Cooper trải qua mối tình 4 năm với siêu mẫu Irina Shayk. Họ có chung một gái Lea (sinh 2017) trước khi "đường ai nấy đi" hồi 2019. Về phần Gigi Hadid, cô có mối tình tốn giấy mực với Zayn Malik (thành viên nhóm One Direction). Cặp đôi hẹn hò từ năm 2015, nhiều lần hết tan lại hợp, có con gái chung Khai (sinh 2020) và cuối cùng chia tay không mấy êm đẹp vào năm 2021.