Bridgestone Việt Nam khánh thành cầu Suối Đá tại Gia Lai

Vào ngày 9.6 vừa qua, Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam (Bridgestone Việt Nam) đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng cầu Suối Đá, thuộc thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho chính quyền cùng người dân địa phương, hiện thực hóa giá trị "Empowerment (Trao quyền): Cam kết đóng góp vào một xã hội mà ai cũng được bảo đảm quyền được tiếp cận và phẩm giá" trong Cam kết E8 mà Tập đoàn Bridgestone đã công bố vào tháng 3.2022.





Đây là chiếc cầu thứ 9 mà Bridgestone Việt Nam hoàn thành, thuộc dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" của Bridgestone tại Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2019, dự án đặt mục tiêu mang lại con đường đến trường an toàn, ngập tràn niềm vui cho trẻ em ở khu vực khó khăn, qua đó mang đến quyền bình đẳng trong tiếp cận tri thức cho các em.

Khoảnh khắc cắt băng khánh thành cầu Suối Đá

Đại diện Bridgestone Việt Nam cùng các nhà đồng tài trợ và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức đi qua cây cầu mới

Xã Ia Băng thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai là vùng đất có người Kinh, Jrai, Mường, Thái, Tày sinh sống và đa phần người thiểu số là Jrai (chiếm gần 29%). Kinh tế địa phương tập trung chủ yếu vào nông nghiệp. Ngoài lúa nước, người dân Ia Băng còn trồng cà phê, điều, tiêu, trà, các loại hoa màu như ớt, chanh dây… Khu vực của cầu Suối Đá tại thôn Phú Mỹ có 65 hộ dân, với 234 nhân khẩu, chủ yếu là người Jrai. Phần lớn thu nhập của người dân địa phương đến từ canh tác lúa nước, cà phê và tiêu.



Trước khi có cầu Suối Đá, trẻ em và người dân buộc phải băng qua con dốc cao và đi qua lòng suối. Mùa mưa khi nước về nhiều, từng xảy ra nhiều trường hợp tai nạn, trẻ em trượt té khi đi qua suối để đến trường. Việc thu mua vận chuyển nông sản trước đây cũng gặp khó khăn, vì xe chuyên chở nông sản không băng qua được lòng suối, mà đi đường vòng, khiến quãng đường di chuyển nhân lên nhiều lần. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thu mua, vận chuyển nông sản, mà còn dẫn đến những khó khăn và nguy hiểm cho học sinh khi đến trường.

Nhân dịp khánh thành cầu Suối Đá, các nhà tài trợ cũng quà tặng khích lệ các em học sinh địa phương có hoàn cảnh khó khăn

Cầu Suối Đá mới có chiều dài 27m, chiều ngang 3,1m , trọng tải 5 tấn. Với cây cầu Suối Đá mới được xây dựng, con đường đến trường của các em trong thôn Phú Mỹ sẽ thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều, nhất là trong mùa mưa lũ. Song song đó, việc sinh hoạt và vận chuyển nông sản của cộng đồng cũng sẽ dễ dàng hơn. Từ nay, người dân địa phương sẽ an tâm khi có một con đường di chuyển đến trung tâm y tế, hành chính hay chợ thật an toàn.

Các em học sinh địa phương vui mừng đón chào cây cầu mới

Ông Trần Quyết Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết: "Việc mà cây cầu sau khi được xây dựng thì người dân sẽ đi lại được thuận lợi hơn, tiết kiệm được thời gian hơn do đi đường xa đường vòng hơn 10km. Cái thứ hai là các cháu học sinh đi học sẽ được an toàn hơn, không còn phải lội qua suối và sơ sảy bị ngã xuống suối thì sẽ an toàn hơn".

Ông Naoki Inutsuka, Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam, nhận xét: "Trên toàn cầu, Tập đoàn Bridgestone đang hướng tới việc trở thành một công ty cung cấp giải pháp bền vững, qua việc mang đến giá trị cho xã hội và cho khách hàng thông qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi sẵn sàng góp phần trao lại một thế giới bền vững cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" này của Bridgestone Việt Nam sẽ đóng góp cho cộng đồng địa phương bằng cách trao quyền cho người dân và mang lại sự an tâm để họ di chuyển".

Ngoài nhà tài trợ chính là Bridgestone Việt Nam, công trình cầu Suối Đá còn có sự đồng hành của Công ty TNHH Thuần Lý và Công ty TNHH Quảng cáo E-XPRO. Bên cạnh đó, Bridgestone còn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, cộng đồng địa phương để hoàn thành dự án cây cầu ý nghĩa này.

Thông tin về Tập đoàn Bridgestone trên toàn cầu

Bridgestone là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực lốp xe và cao su, hướng đến trở thành doanh nghiệp cung cấp các giải pháp di chuyển an toàn và bền vững trên toàn cầu. Đặt trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, công ty có hơn 130.000 nhân viên trên toàn cầu và kinh doanh tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bridgestone cung cấp danh mục sản phẩm lốp xe cao cấp và giải pháp dịch vụ đa dạng thông qua các công nghệ cải tiến, nhằm cải thiện cách mọi người di chuyển, sống, làm việc và vui chơi.

Thông tin về Bridgestone Việt Nam

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam (BSTVN) là công ty lốp xe hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp ô tô tại thị trường Việt Nam. Cùng với Công ty TNHH Sản xuất Lốp xe Bridgestone Việt Nam (BTMV), Bridgestone Việt Nam cung cấp đa dạng sản phẩm lốp xe với chất lượng hàng đầu cho dòng xe du lịch và xe thương mại. Với sứ mệnh "Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo", tiếp nối lịch sử 90 năm hình thành và phát triển, Bridgestone Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các đối tác để mang lại giá trị cho xã hội và khách hàng.